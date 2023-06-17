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【威院醫療事故】解構雙胞胎「單絨毛膜雙羊膜」現象　若演化成輸血症候群胎兒或心臟衰竭

社會 08:00 2023/06/17

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威院新生兒深切治療部病房。(陳靜儀攝)

威爾斯親王醫院一名孕期不足28週的早產嬰兒，周二凌晨調整腎上腺素藥量時，因活栓被錯誤關閉，藥物無法輸送至病人約50分鐘。威爾斯親王醫院昨舉行記者會。行政總監鍾健禮連同團隊鞠躬道歉，他承認院方於臨床情況有缺失，事件會交由死因庭裁決，亦會於根源事故委員會調查，醫管局會於8星期內交報告。涉事媽媽患有單絨毛膜雙羊膜（MCDA），雙生胎兒的體積並不對稱，引致輸血不均，由於其中一個胎兒心跳並不正常，情況危急。

TOPick參考「台灣周產期醫學會訊」的文件指出，同卵雙胞胎受精卵分裂形成兩個胚胎的時間點，可以細分四種情形，其中一種為單絨毛膜雙羊膜(monochorionic-diamniotic, MCDA)。胚胎發育進入囊胚期，但是羊膜尚未形成，因此胚胎分裂後所形成的兩個個體會共同擁有一 個絨毛膜，但之後各自會發育出各自的羊膜。單絨毛膜雙羊膜的同卵雙胞胎最常見，佔所有同卵雙胞胎的70~75%。

文件表示，10-15%的單絨毛膜雙羊膜之同卵雙胞胎會出現雙胞胎輸血症候群，血液經由胎盤從一個胎兒(輸血者)流到另一個胎兒身上(受血者)，造成輸血者出現貧血、生長遲緩、尿量減少等現象。受血者則出現血紅素過高、紅血球過多、甚至心臟衰竭、胎兒水腫等臨床表現。 雙胞胎輸血症候群主要發生在妊娠20週左右，也有可能更早發生，愈早發生則預後愈差，如果不給予適當的治療，90%會出現胎兒或新生兒死亡，即使存活的胎兒也有50%以上會出現神經學上之異常表現。

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