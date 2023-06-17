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【天氣報告】今日雨勢有時頗大　未來一周持續有雨

社會 09:49 2023/06/17

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

踏入周末天氣持續陰晴不定，今日料為未來9日氣溫最低的一天，氣溫介乎25至29度，相對濕度75至95%。今日天氣多雲，有驟雨。初時部分地區雨勢較大及有幾陣雷暴，稍後雨勢逐漸減弱。

周日（18日）將迎來父親節，而停靠在維港岸邊的兩隻大黃鴨中的一隻將會由周日下午1時開始由中環海面出發環遊維港，為首個於維港「出巡」的藝術裝置，而展覽也將於同日圓滿落幕。

天文台預測，當日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。然而，由於日間短暫時間有陽光，市民放假仍有機會找黃鴨「打個靚卡」。

天文台預測，現時為華南沿岸帶來雷雨的低壓槽會在今明兩日移入內陸。受西南氣流影響，下週初華南沿岸天氣炎熱，但仍有幾陣驟雨。預料另一道低壓槽會在下週中期影響廣東，並為該區帶來不穩定天氣。

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記者：陳梓蔚

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