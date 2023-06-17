【醫療事故】18歲少女隆胸手術心跳驟停 醫阻止報警躺手術台5小時腦死亡

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美國一名18歲少女豐胸手術時突失去知覺，45歲醫生雖有急救，卻禁止工作人員打電話報警，讓該名少女昏迷不醒躺在手術台上長達5個小時，最後更因嚴重腦損傷身亡。陪審團近日裁定，醫生過失殺人罪罪成。

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綜合外媒報道，18歲少女Emmalyn Nguyen，2019年8月在整形外科接受隆胸手術時，被護士Meeker麻醉後，突出現心臟驟停，當時無醫護人員在場，直到15分鐘後，才被護士發現，嘴唇已呈現紫色。

Emmalyn Nguyen媽媽控訴，女兒躺在手術台上5小時，她全程都在手術室外等候，因手術時間比預期久擔心詢問，醫生還稱，女兒狀態很好，因很年輕才會需要比較久的時間醒來，完全不知道女兒真正情況。

Emmalyn Nguyen急救後，因嚴重腦損傷處於植物人狀態，無法說話、自行進食，住在專業機構中接受24小時全天候照顧長達14個月，最後於2020年10月離世。

該宗案件近日開庭審理，涉案護士稱，當時她和其他工作人員多次要求報警，但遭醫生阻止，還稱再多給他一點時間，相信患者很快會醒來。

涉案醫生最初被指控一級嚴重傷害罪與過失殺人罪，近日被陪審團裁定過失殺人與妨礙公務罪罪成，將於今年9月正式判刑，或被判入獄最高3年。

責任編輯：羅嘉欣