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【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食

娛樂 10:26 2023/06/17

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

日本女星廣末涼子被爆背丈夫「Candle JUNE」井筒順偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作，成日本以至香港、台灣等地的熱話。廣末涼子更在日前，在社交平台發聲明承認偷食，並無限期停止演藝工作。

不過事件過了一周後，有頗峰迴路轉的發展，日本網上在日前瘋傳廣末涼子丈夫Candle JUNE也有外遇！

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疑為錢出賣廣末涼子

據專搶先爆料的日本Twitter「@takigare3」指，其實Candle JUNE多年來也出外偷食，而且情婦原本從事「夜晚工作」的女士，後來改當美甲師，Candle JUNE曾到東北賑災時與情婦同行「出差」。

而且該Twitter再揭，廣末涼子與鳥羽周作的大露骨情信竟落入媒體手上被刊出，也是Candle JUNE給《週刊文春》爆料。此外，更指廣末涼子丈夫早聘私家偵探搜集廣末涼子證據，推測應是Candle JUNE為巨額贍養費於是先發制人出招。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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