【家居意外】男童在家玩氫氣球碰上風筒突爆炸　媽媽嚴重燒傷

▲ 希望媽媽早日康復！

網上流傳一段恐怖短片，內地一名男童在家玩氫氣球，將氣球扔向媽媽時候，媽媽正在用風筒，突然間產生巨大的爆炸，影片所見，媽媽的手腳嚴重燒傷，但網友見到短片後，譴責媽媽沒有第一時間去照顧兒子。

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事件發生在廣東揭陽，短片裡的火焰只是一瞬間，持續時間只有1秒鐘，但是這名女子的受傷程度，手腳大面積脫皮，傷勢嚴重。幸好沒有引發火災，男童沒有受傷，只受了驚嚇。

有網友表示，其實國內已禁止售賣氫氣球，必須使用不會燃燒的氦氣，但氦氣製作成本較高，小販一般不會使用，故街上售賣的充氣氣球大多還是危險的氫氣球。

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氫氣是一種極易燃燒、無色透明、無臭無味且難溶於水的氣體，所以家長盡量還是不要給孩子買氫氣球，煙頭、火機、吹風機、燃氣都是火源，碰上這些太危險容易產生爆炸。

另一方面，短片中的媽媽沒有第一時間去照顧孩子，引起了一些網民們的關注和譴責。

對此媽媽表示， 爆炸時孩子爸爸聞聲已經從廁所跑出來，所以她才沒第一時間去抱小孩，自己大面積燒傷，小孩只受了驚嚇。

有網友指，網友的譴責是道德綁架，「媽媽就不是人了，就不怕疼了嗎？」、「面對這瞬間的爆炸火焰噴來，正常人都會跑。」、「媽媽燒成那樣了還得被罵不照顧孩子，爸爸連褲子都顧不上穿跑出來，為什麼一定要指責大人。」

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責任編輯︰王明芳