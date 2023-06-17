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【開心速遞】呂慧儀被指「人肉霸車位」放上網公審　「長腿蟹」解釋純屬誤會

娛樂 11:45 2023/06/17

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

早前，有網民把車cam影片放上網爆料，指一個疑為「長腿蟹」呂慧儀的女人在馬路「人肉霸位」。片中，弄個穿粉紅色長裙的女人站在車位上，邊講電話邊左望右望，似在等車輛到來泊位。

而車Cam司機緩緩把車駛近車位想停泊，可是粉紅色長裙女人卻完全無意行開，結果司機只好無奈地駛走開。而發影片的網人民寫道：「呂小姐，人肉霸位係唔啱㗎……」

【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】

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呂慧儀認是片中人

「長腳蟹」呂慧儀昨日（6月16日）出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，被問及此事坦白認是片中人，但指自己並非「人肉霸位」。

她解釋指，其實當時正在拍外景，於街上等候工作人員，自己之後有返回行人路上。

呂慧儀續指有時拍外景，拍攝器材不免會阻街，幸很多時獲得街坊體諒及支持，惟有時會遇外籍人士因受阻而被鬧，但在場工作人員會向有關投訴人士解釋。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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