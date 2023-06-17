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【樂極生悲】訂婚2日划艇意外 37歲男捨身救未婚妻體力不支溺水身亡

親子 12:18 2023/06/17

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

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樂極生悲！美國一名37歲男子剛求婚成功兩日，近日與未婚妻到奧林匹克國家公園（Olympic National Park）內划艇遊湖，豈料發生翻船意外。未婚夫捨身保護未婚妻安全，第一時間將對方推往安全地帶，但自己卻終因體力不支不幸溺水身亡，至今仍未找到遺體。

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綜合外媒報道，事發於本月9日下午兩時許，37歲男子Travis與未婚妻Marlene，到奧林匹克國家公園內的新月湖（Lake Crescent）遊湖期間，赫然發現皮艇正漏水。兩人隨即發生翻船意外。

當時未婚夫為保護未婚妻，第一時間將未婚妻推往安全水域，因兩人均無穿救生衣，未婚夫因體力不支不幸溺水身亡。

搜救人員接獲報後立即展開救援，但經過2個多小時的搜索，仍找不到Travis，第2天再次搜救，都找不到遺體。死者家屬也在募款平台GoFundMe替他進行募款，希望能用這筆錢進行額外的搜索行動。

國家公園相關部門表示，新月湖是華盛頓州第二深湖泊，深度可達624英尺。且每年此時的湖水溫度較低，呼籲民眾划船遊湖還是要穿著救生衣，隨時注意天氣狀況。

責任編輯：王明芳

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