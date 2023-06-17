【一舞傾城】蔡潔由影圈轉戰拍電視不感沮喪　指緋聞男友黃宗澤條件好：我邊有資格？

現年33歲的蔡潔（Jacky）繼去年《法證先鋒V》後，近日再憑劇集《一舞傾城》演歡場頭牌Monica大獲好評。廣東湛江出世、暨南大學導演系科班出身，近年被網友選為「TVB最漂亮花旦」的蔡潔接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。

蔡潔是家中獨女，坦言自細受父親影響鍾情港產片及廣東歌，亦因偶像是張學友而改英文名Jacky。

在2012年，她赴墨爾本修讀碩士期間，參選當地華姐破紀錄摘下七料冠軍，但於翌年代表澳洲來港競逐選國際中華小姐鎩羽而歸甚至三甲不入。

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大方指鄧佩儀實至名歸

蔡潔大方地回憶說：「最初到外國甚麼都想試，比賽心情很輕鬆，但一來香港全程很緊張，瘦到得40公斤根本唔靚。先是有報章送我一個C1形容我『華姐愛夜蒲』，其實我只是和朋友飲嘢再放上網，怎料被人放大。」

她直言：「新聞令我整個人繃緊，決賽當晚狀態及表現都不好！才藝表演彈琵琶條線又鬆又全彈錯，只懂在台上傻笑，冠軍Gloria（鄧佩儀）是實至名歸，當晚她表現真的很好。」

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巧合遇上彭浩翔

華姐一役後蔡潔回墨爾本修畢碩士課程，同年立即接拍彭浩翔的電影《香港仔》出道，當中一幕與曾志偉大擔情慾戲令人印象深刻外，更獲提名金像獎最佳新演員。

節目中，蔡潔指廣州唸大學已認識彭浩翔，至於為何首部作品就肯為藝術而犧牲，她說：「我重申那場戲不是全裸，只是大膽，亦絕不是因為片酬而拍，片酬其實很低，甚至不夠來回澳洲費用。」

蔡潔解釋指：「我是澳洲畢業第二天就來香港拍《香港仔》，那時畢業未有方向，彭浩翔巧合找我，我覺得是上天給我一個啟示、有這機會讓我去捉緊。能入圍金像獎，家人很安慰，到今天我也沒後悔拍了《香港仔》。」

▲ 《拳王》

但之後4、5年，蔡潔簽太陽娛樂拍了近20齣電影盡是小角色，到轉戰電視圈上位前會否曾沮喪，她說：「我的世界不會這樣想，我很佛系，一直有機會演戲，已經很幸運很感恩，很多人比我更有條件亦未必有機會，我得到的已經比我評估自己的更多。」

蔡潔續稱：「迷惘一定有，只是迷惘自己可以怎樣做得更好，但從來無覺得不開心、慘或浮浮沉沉！」

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讚黃宗澤條件好

當被問及黃宗澤單身，二人曾否過電，蔡潔笑說：「他單身你又知？哈！其實我都不知！但Bosco是我很好很珍惜的朋友，我們拍《飛虎之雷霆極戰》已認識，4、5年雖然時間不長，但他是我在這個圈很難得能交心的朋友，是好兄弟，甚至好姊妹！」

再問 Bosco被喻為黃金筍盤是否很吸引，她笑說：「嘩！佢咁好條件，個個都被他吸引啦，我高攀不起他！我邊有資格？他也說過高攀唔起我，我當然也要這樣說！我認為不是所有感情都需要發展成情侶，好的友誼last得更長，我都希望能跟Bosco發展成一世的友誼。」

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