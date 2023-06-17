【工人姐姐】視老人家如BB又錫又氹好姐姐陪伴夫婦終老　傭主女兒：感激盡在不言中

▲ 好姐姐真是可遇不可求。

好姐姐可遇不可求，但遇到個好的姐姐絕對是一家人的福氣，有港女在網上討論區發文，讚揚好姐姐先後陪伴爸媽終老，在最後的日子中，貼身照顧，不過因為兩老離世，所以姐姐要搵新工，港女希望姐姐遇上好傭主。

最新影片推介:

港女在Facebook討論區表揚好姐姐開心分享區，表示「有妳真好！成日亂發脾氣，自己身體唔好辛苦就搵妳發洩，講噪口亂罵一通，妳肯聽我話當佢係BB，又錫佢又氹佢，爸爸2年前的最後日子，妳成日陪佢坐通宵，俾佢挨住妳膊頭瞓幾個鍾，好感激！」

港女的爸爸離世後，好姐姐轉為照顧港女的媽咪，她發文寫道:「到媽咪，這一個幾月醫院及療養院日子，妳每日湯水加粥粉麵糖水，仲要每日走2轉，謝謝妳的愛心及陪伴，常常陪她傾訴，讓她心靈平靜，陪她走完人生最後一程，多謝妳接力每晚陪伴到媽咪最晏時間先離開醫院療養院，讓心靈安慰！」

好姐姐陪伴、貼心照顧兩個老人家終老，真是親生仔女都未必做到，因而感動大批網民留言，更多的網民詢問姐姐搵到新工未，很想傭用她，「姐姐簡直係你家中的小天使，祝願姐姐早日搵到一份好工，開開心心在香港工作」、「好工人難遇，但首要係當自家人看待，她會感覺到，便全心全意投入。」、「請到好姐姐真係一家人嘅福氣」、「你可以介紹俾你嗎？我家父母的情況，正急切需要」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳