【曱甴出沒】男子耳道遭「11隻蟑螂」入侵 醫生揭床上1個常見壞習慣惹禍

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新加坡網紅醫生「山姆醫生」（Dr Sam）近日上傳一條短片，稱廣東1名24歲男子，曾習慣在床上吃東西，還會遺留食物碎屑在床上，結果耳痛求醫，驚揭耳道藏有11隻蟑螂。呼籲民眾切勿不再床上吃東西，否則不僅蟑螂爬上床，還可能受耳垢味道吸引，進而鑽入耳道。

綜合外媒報道，山姆醫生近日在網上發布93秒短片，揭露自己「從不在床上吃東西」原因。他稱，2019年廣東有一名24歲男子，習慣在床上吃東西，還會遺留食物碎屑在床上，直到某日，他感到耳朵劇痛，從睡夢中驚醒，立即去醫院求醫，經檢查，赫然發現耳內有一隻德國蟑螂，還有10隻小蟑螂。

山姆醫生表示，蟑螂除了會找食物，也深受耳垢氣味吸引，加上耳道環境陰暗、潮濕，自然成為蟑螂的目標。他又稱，雖不少案例，但這種情況確實少見，故大家不用太過驚慌，倘若真的有蟲子跑進耳朵，他提供3點須知：

一、不要驚慌

耳道是一條死路，沒有直接連通到大腦。

二、不要試著把蟲子挖出來

不要嘗試用器具把蟲子挖出來，否則對耳道造成的傷害可能比蟲子更大。

三、淹死昆蟲

比起用挖的，他更建議用「淹」的方式，可嘗試往耳道滴入橄欖油，藉此淹死蟲子，或迫使蟲子自己爬出來，他建議民眾最好先球醫，以獲取醫生意見。

責任編輯：羅嘉欣