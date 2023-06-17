【小心財物】近清水灣獨立屋疑遭爆竊　警方：疑犯在逃或持武器

▲ （警方圖片）

近日將軍澳警區接連發生多宗爆竊案件。警方人員昨日(15日)晚上約8時接獲市民報案，指五塊田一獨立屋懷疑遭爆竊。警員接報到場後，發現單位的門窗有被撬痕跡，亦發現一個相信為疑犯遺下的背囊，案件列作「嚴重入屋犯法罪」處理。

警方現正追緝一名約1.7米高、瘦身材、身穿黑色長衫、黑色長褲的中國籍男子歸案，亦不排除該名中國籍男子藏有武器，案件現交由將軍澳警區刑事調查隊第二隊跟進。



針對近日連串爆竊案件。將軍澳警區特遣隊及軍裝巡邏小隊聯同東九龍總區衝鋒隊、機動部隊、警犬隊及飛行服務隊等人員一連五日(6月16日至20日），在清水灣道一帶展開代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊聯合行動。除了軍裝巡邏外，亦有便衣警員在夜間進行監察埋伏行動。政府飛行服務隊也出動直升機支援，從高點觀察隱蔽地形，務求將賊人繩之以法，保障市民財產安全。



警方呼籲市民時刻提高警覺、加強住宅保安防盜意識及鎖好門窗，如市民發現任何可疑人士，應小心應對，在確保自身安全的前題下，報警交由警方跟進。

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記者：陳梓蔚