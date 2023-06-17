【天氣炎熱】20歲女冷氣吹頭10分鐘面色蒼白頭暈 求醫揭患一種病

▲ istockistock

天氣炎熱，不少人會開冷氣降溫，但台灣有醫生分享，當地一名20歲年輕女子，大熱天送完外賣後，回到家立即將冷氣開到最強「對著頭吹」，接著猛狂飲冰水，豈料10分鐘後，她臉色突變蒼白、頭暈、「覺得怪怪的」快要昏倒，求醫以為是中暑，最後才知自己患一種病。

影片推介：

台灣腎臟科醫生洪永祥近日在《醫師好辣》節目中分享，一名女患者白天工作忙跑外送，回到家即刻將冷氣開到最強、飲凍水、再沖凍水澡，然後冷氣對著頭吹才10分鐘，她突然間頭昏眼花、臉色蒼白快暈倒，立即求醫，但檢查後發現所有指數都正常。

洪醫生最後經問診後推測是「冷氣病」，為急性的自律神經失調。他解釋，人體散熱靠的是血管擴張，而血管要擴張得靠自律神經系統，血管會隨著環境冷熱而收縮、擴張、又收縮、又擴張，若平時有運動、泡三溫暖的習慣，應該早已適應，「但很多小女生其實體質不行」。

洪醫生建議，若屬這種體質者，強烈建議別讓自己處在溫差太大的環境中，若要開冷氣，建議先調送風，接著再慢慢將溫度調低，「不然一下子太快（降溫），會出現溫差，得到冷氣病」。

洪醫生教大家散熱，建議一定要喝足夠水分，一天約喝體重3至4%的水，如60公斤者一天需飲1800至2400c.c.，每在戶外多待半小時，需多補充250c.c.。另人靠體表散熱，切勿遮蔽，服裝得以棉質等較透氣、散熱的材質為主。若在室內真的很熱，可以沖個澡，但水溫約34、35°C即可。

責任編輯：羅嘉欣

