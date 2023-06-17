【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】

有東張女神之稱的前TVB節目《東張西望》主持林泳淘（WingTo），當年最經典穿小背心、孭斜孭袋去採訪，吸引不少宅男。早前林泳淘客串ViuTV劇《和解在後》，把「東張女神」look重現即引網上熱話。

現在於日本的WingTo在個人社交平台上載旅遊照，當中照片包括孭斜孭袋，孭帶「一𠝹」之下令本來豐富上圍更加凸出，令網民大讚。

站在一個大藍色鬼公仔的她寫道：

我 ： 細佬，幫我影到好似帶住條𡃁咁😎✨



然後我得到咗呢輯唔知道應該叫咩風格嘅相。

哈哈哈！！！



#我仲借埋老豆副復古太陽眼鏡

#😂😂😂

#好mk好鐘意

【和解在後】前東張女神林泳淘拍濕身戲 WingTo離巢TVB迎接新挑戰【多圖】

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原名林冬冬的林泳淘曾是組合Lacee Lacey成員（當時以藝名林熙出道），後參選2012年度香港小姐競選，落選後成TVB合約藝人，曾擔任《東張西望》主持及J2《三日兩夜》，憑好身材及正義感成為宅男女神。

在2019年9月被TVB解約，而WingTo離開後享受無約的自由，先後接拍ViuTV劇集及擔任開電視、AMM亞洲心動娛樂節目主持，早前更與其他本地畫家一同開畫展，宣揚愛護動物的訊息，可說不只上圍爆棚，愛心也同樣爆棚，可說有外在美又有內在美。

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女神夠長情

而且女神十分專一，WingTo在2021年結婚，而丈夫林卓立是與她拍拖14年的初戀。

結婚當日，Wingto更放閃寫道：「2021年5月29日我同林生都多了一個身份，多了一些家人，多了一份責任。但不變嘅係，我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛，直到生命終結，直到永遠永遠。」令不少宅男既羨慕又妒忌林生。

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