  • 26°C
香港時間 : 2023617日 (週六) 16:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冒充學生】28歲女扮成17歲少女　母幫手偽造出世紙混入高中學英文一年

親子 16:09 2023/06/17

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

呃人係唔啱嘅！

母親為了讓女兒讀書用盡方法！一名母親為了讓28歲的女兒學英文，竟然幫她偽造出世紙，幫好報名美國的高中，女兒則扮成17歲少女上了一整年的課。最後事件被揭發，母女同樣被警方拘捕。

最新影片推介:

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】拆解產後紮肚修身10大迷思　星級紮肚師教揀合適紮身療程

據外媒稱，事件發生在路易安那州，當地警方在上月29日接獲通知，指一名17歲的的女學生，很有可能已經20多歲。

後來警方查明下，在本周二扣拘捕兩個疑犯，分別是46歲的母親Marta Elizeth Serrano-Alvarado，及其28歲的女兒Martha Jessenia Gutierrez-Serrano。她們被控「破壞公共秩序」的罪名。

而另一外媒美國電視台ABC News報導指，這名母親其實是逾期居留美國，女兒是2021才到美國，母親為了讓女兒學英文，便製造假護照和出世紙，幫女兒辦理入學手續。據知，該女兒在校學習相當乖巧，非常專心，但因為始終偽造文件，所以必須被控。

而涉事學校指，經過今次事件會加強檢查學校的文件。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【奪命車禍】女司機疑講電話誤踩油門　幼兒園門前撞死回校母女
09:00 2023/06/03
【奪命車禍】女司機疑講電話誤踩油門　幼兒園門前撞死回校母女
【恐怖垃圾屋】母女租客堆滿一屋垃圾鄰居踩入拍片　房東怒趕客貼錢「執手尾」
12:02 2023/06/04
【恐怖垃圾屋】母女租客堆滿一屋垃圾鄰居踩入拍片　房東怒趕客貼錢「執手尾」
【母女疏離】女兒自幼與爺嫲同住拒回父母家　港媽後悔：當年應堅持請工人
11:46 2023/06/16
【母女疏離】女兒自幼與爺嫲同住拒回父母家　港媽後悔：當年應堅持請工人

你可能感興趣

【奪命車禍】女司機疑講電話誤踩油門　幼兒園門前撞死回校母女
09:00 2023/06/03
【奪命車禍】女司機疑講電話誤踩油門　幼兒園門前撞死回校母女
【恐怖垃圾屋】母女租客堆滿一屋垃圾鄰居踩入拍片　房東怒趕客貼錢「執手尾」
12:02 2023/06/04
【恐怖垃圾屋】母女租客堆滿一屋垃圾鄰居踩入拍片　房東怒趕客貼錢「執手尾」
【母女疏離】女兒自幼與爺嫲同住拒回父母家　港媽後悔：當年應堅持請工人
11:46 2023/06/16
【母女疏離】女兒自幼與爺嫲同住拒回父母家　港媽後悔：當年應堅持請工人
家庭教育 罪案 網絡熱話 偽造 美國

最高瀏覽

【性侵女兒】學校體檢驚揭15歲少女懷孕8個月 揭獸父性侵女兒3年
12:11 2023/06/16
【性侵女兒】學校體檢驚揭15歲少女懷孕8個月 揭獸父性侵女兒3年
【高處墮下】7旬婦西九龍中心墮安全網　需送院治理
今日 11:55
【高處墮下】7旬婦西九龍中心墮安全網　需送院治理
【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食
今日 10:26
【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食