【冒充學生】28歲女扮成17歲少女　母幫手偽造出世紙混入高中學英文一年

▲ 呃人係唔啱嘅！

母親為了讓女兒讀書用盡方法！一名母親為了讓28歲的女兒學英文，竟然幫她偽造出世紙，幫好報名美國的高中，女兒則扮成17歲少女上了一整年的課。最後事件被揭發，母女同樣被警方拘捕。

最新影片推介:

據外媒稱，事件發生在路易安那州，當地警方在上月29日接獲通知，指一名17歲的的女學生，很有可能已經20多歲。

後來警方查明下，在本周二扣拘捕兩個疑犯，分別是46歲的母親Marta Elizeth Serrano-Alvarado，及其28歲的女兒Martha Jessenia Gutierrez-Serrano。她們被控「破壞公共秩序」的罪名。

而另一外媒美國電視台ABC News報導指，這名母親其實是逾期居留美國，女兒是2021才到美國，母親為了讓女兒學英文，便製造假護照和出世紙，幫女兒辦理入學手續。據知，該女兒在校學習相當乖巧，非常專心，但因為始終偽造文件，所以必須被控。

而涉事學校指，經過今次事件會加強檢查學校的文件。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳