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【筍工】政府聘請書記起薪近22000　負責準備文件和出席會議

社會 16:19 2023/06/17

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

律政司正招聘律政書記，起薪點高達21,875元，最高可達54,840元。詳情如下：

部門 律政司 
職位名稱 律政書記 
薪酬 總薪級表第8點(每月21,875元)至總薪級表第26點(每月54,840元) 
入職條件 申請人須具備下列資格
  • (a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級(註3)／C級或以上成績，或具備同等學歷；
  • (b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；以及
  • (c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。 
職責

協助律政司各科別的專業人員及高級律政書記執行職務，包括:

  • (a) 擬備中英文法律文件及法例和翻譯文件，審核法例草案及文件擬稿的文體與格式，並執行出版法例、法律詞彙、期刊及有關資料的工作；
  • (b) 處理追討債項工作、向政府提出的申索、訟費事宜；以中英文辦理小額錢債審裁處聆訊、定額罰款案件及訟費評定聆訊等法律程序；並出席調解會議；
  • (c) 進行法律研究和管理資料庫及小型圖書館，擬備諮詢文件及報告，並整理回應；
  • (d) 接待訪問團，並籌備外訪及司內研討會；
  • (e) 為專業人員提供所需的支援服務和督導文書人員的工作；以及
  • (f) 執行其他日常法律輔助工作。 
截止申請日期 30/06/2023 18:00

申請文件及細則，請參閱公務員招聘網頁

記者：陳梓蔚

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