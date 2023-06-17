【筍工】政府聘請書記起薪近22000　負責準備文件和出席會議

職責

協助律政司各科別的專業人員及高級律政書記執行職務，包括: (a) 擬備中英文法律文件及法例和翻譯文件，審核法例草案及文件擬稿的文體與格式，並執行出版法例、法律詞彙、期刊及有關資料的工作；

(b) 處理追討債項工作、向政府提出的申索、訟費事宜；以中英文辦理小額錢債審裁處聆訊、定額罰款案件及訟費評定聆訊等法律程序；並出席調解會議；

(c) 進行法律研究和管理資料庫及小型圖書館，擬備諮詢文件及報告，並整理回應；

(d) 接待訪問團，並籌備外訪及司內研討會；

(e) 為專業人員提供所需的支援服務和督導文書人員的工作；以及

(f) 執行其他日常法律輔助工作。