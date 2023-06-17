【男人之苦】全球陰莖平均長度排行榜 厄瓜多爾排第一香港遜日本台灣

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不不少男性都很在乎自己的「雄風」，而陰莖長短亦被視為指標之一，據最新數據調查顯示，全球男性陰莖勃起時「最長」的國家是位於南美洲的厄瓜多，平均長度達17.61厘米，香港更遜於台灣。

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World Data網站針對全球90國男性進行調查，結果發現，全球男性陰莖勃起後平均長度為13.58厘米；而全球平均最長的國家為厄瓜多，平均長度達17.61厘米，最短的則為柬埔寨，平均長度為10.4厘米。

報道指，全球前5名的國家皆集在非洲與中南美洲，除厄瓜多外，分別是喀麥隆、玻利維亞、蘇丹和海地，平均長度都在16.1厘米以上。歐洲平均最長的國家是荷蘭，長度為15.87厘米，美國平均長度則是13.58厘米，約等於全球平均。

至於亞洲，平均最長的是日本的13.56厘米，接著是中國的13.07厘米、台灣的12.6公厘米，印尼、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、孟加拉和香港皆為11厘米多。

美國外科醫生安Anthony Youn曾透過研究強調，這些藉由男性自行回報所獲得的數據可能不太準確，因男性很常在「大小問題」上說謊，「研究結果顯示美國男性平均勃起長度為13厘米，但實際上可能更短。」

責任編輯：羅嘉欣

