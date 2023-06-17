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「唔係菜」鄧添樂騷婚照放閃　準新郎獅子山下宣布：要養多一個人了

娛樂 17:19 2023/06/17

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「生菜、白菜、芥菜、菜心……」在今年4月，香港電台第五台節目《香江暖流》的遊戲環節「極速15秒」內，因林婆婆聽錯問題狂講蔬菜名成網上熱話，而主持鄧添樂忍笑而不失禮貌表現更獲網民激讚，連周星馳都在IG轉發相關影片，形容鄧添樂：「奇才」

這位港台人氣主持將踏入人生另一階段，他在昨日（6月16日）於個人社交平台上載兩張婚紗照，而且拍攝地點十分有心思，選擇在獅子山下拍，預告將在年底成為人夫，寫道：「去年養了一隻貓，年尾要養多一個人了...🚬」

不少朋友及網民紛紛送上祝福，當中不乏幽默的留言，包括：「15秒講出點樣養多一個人，預備 321 ⏱️」、「15秒內講出自己有咩優點，預備 321⏱️」、「15秒內講出獅子山優點。321: 菜心」、「呢個老公肯定好有耐性😂」、「恭喜❤️記得要食菜！」等。

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退一步海闊天空

現年33歲的鄧添樂曾接受TOPick專訪表示共有4個家姐，而他是孻仔。阿樂指爸爸做小巴司機，因為工作繁忙，故此與媽媽相處時間較多。

阿樂坦言自己如很多子女一樣，面對家人會表露出自己最真實一面，會經常為小事吵架。

而因為工作聽過很多「老友記」離離合合故事後，就反思自己既然可以和老友記做朋友，為何回家還要浪費時間與媽媽吵架？他說：「現在沒有年青時這麼衝動，個人比較冷靜，以前媽媽說話時我會頂嘴，現在縱使內心覺得不好，但都說『好好好』，退一步海闊天空。」如此乖仔，相信鄧添樂日後也會個好丈夫。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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