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【勇敢離婚】百萬網紅紋身師被丈夫家暴　宣布離婚獨力照顧女兒：好好愛自己

親子 17:55 2023/06/17

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

Kinki Ryusaki決定離婚，獨力湊女。

有「亞洲刺青女神」之稱的百萬網紅紋身師Kinki Ryusaki，在社交媒體上宣布與上海老公關小鵬離婚，同時她自爆過去被前夫家暴等事件，更上載了傷勢圖，而她也決定要獨力照顧女兒，更鼓勵遭到家暴的女生，要勇敢站出來，不要害怕。

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本名盧愷棋的Kinki Ryusaki，有「亞洲刺青女神」之稱，6月15日，Kinki在Facebook上發文宣布離婚，她稱若遇上不好的婚姻，一定要勇敢的離開，在那之後你會發現生活到處是希望，即便未來要獨自帶著女兒也一樣可以過得很好。

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她感嘆自己一直都是喪偶式育兒，婚姻令她感到無盡的絕望，她鼓勵遇到不好的婚姻的朋友，要勇敢的離開那個帶給你無盡絕望的人，因離開後，將發現生活處處充滿希望。

即使離婚成為單親媽媽，也千萬不要否定自己，要相信自己是優秀的，我們一起加油！

她表示自己所承受的一切，都是為自己之前做的決定買單，人生沒有白走的路，每一步都是經歷，會愈來愈精彩。

而她貼上的遭家暴傷勢圖，受到某些網友的批評，她說:

我發這貼不是在埋冤，我自己選的男人我已經承受了也過去了，我只是想宣布喜訊因為我終於解脫了！但是得來的是你們覺得我活該！我希望所有被家暴的女生能夠勇敢站出來！勇敢發聲！希望每一個女生結婚的時候能夠擦亮自己的眼睛！好好愛自己。

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責任編輯:王明芳

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