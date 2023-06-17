【睡眠質素】「睡得好」早死風險降4成 哈佛研究：睡多久是關鍵因素

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睡眠質素好重要！美國哈佛大學醫學院研究發現，每天睡滿7至9小時，且保持規律與健康的睡眠習慣，可將早死風險降低40%。

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綜合外媒報道，該項研究近日在印第安納波利斯舉行的聯合專業睡眠學會（Associated Professional Sleep Societies, APSS）定期會議上發表，研究人員鍾俊（Joon Chung，音譯）指出，研究結果表明，增加大眾對「睡好覺」的討論並加以實踐將帶來益處。

報道稱，該項研究對1750名受試者進行7年追蹤，受試者配戴外觀如手錶的紀錄儀器，透過光線與人的動作評估其睡眠模式。結果發現，其中1015人睡眠型態屬「常態－最佳」，744人屬於「不規律－不充足」，而1750人有176人在追蹤期間內過世。

鍾俊亦稱，「如果睡眠是一顆8小時的藥丸，按時且持續服用全劑量的睡眠是有益的。充足且規律的睡眠似乎對所有人都有益處。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，多達1/3美國人睡眠不足，未達每天睡7小時的標準，而睡眠不足與心臟病、腎臟病、高血壓、糖尿病、中風、肥胖及抑鬱等慢性健康問題有關。

此外，台灣開業耳鼻喉科診所院長張益豪醫生生指出，秒睡並非好事，有可能是身體發出警號。他亦分析一般民眾對睡眠常見的3大誤解。

首先，他指出不少人以為躺上床馬上睡著代表睡眠品質好、是容易入睡的體質，但他表示，一般身體健康的年輕人躺在床上平均需要7至8分鐘才能入睡，一秒入睡其實是身體暗示缺乏睡眠。

第二，有人可能會選擇在周五及周末放假時熬夜晚點睡，但此舉其實會大大破壞生理時鐘，增加建立睡眠習慣的難度，甚至造成失眠；學生熬夜讀書惡補，有可能越補越差。

第三，他表示睡眠品質其實比長度更重要。有不少人以為自己睡得少、睡得不好，但進行腦波等生理數據監測後卻發現睡眠品質並無問題，一直都「睡得很好、有睡著」。這種問題被稱為「矛盾性失眠」，正是由過於執著自己有否快速睡著，以及睡眠時間是否夠長所引致。

責任編輯：羅嘉欣