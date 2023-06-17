【靚女KOL】性感插畫家騷身材非為搏上位　KITKAT：展示最靚一面是應份【多圖】

電台DJ艾力在個人經營的YouTube頻道「艾力Eric」不時訪問靚女，最新一條影片就是訪問KOL兼插畫家KITKAT。

KITKAT在去年9月曾上ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》任嘉賓，當時曾講關於與日本拍拖的經歷，頗引關注。其實KITKAT在宅男界已頗有名，因為身材豐滿的她，在個人社交平台不時大方派福利，KITKAT IG粉絲近6萬5千人。

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被美好身材耽誤的藝術家

她在今次接受艾力訪問影片也十分識做，穿上一件小背心，令美好身段盡展現，每當她行路時，畫面都充滿動感。

KITKAT在接受訪問時坦言曾擔心，因為自己身材而被人誤會騷身材是只為「搏上位」，但後來想通：「女士展現自己是應該，女性其實是一個藝術品，展示自己最靚的一面是應份。」

可是另一方面，艾力問KITKAT會否覺得她是被「美好身材耽誤的藝術家」KITKAT聽後不斷點頭認同，無奈稱：「有一點，第一眼睇我的的身材，忽略了背後做的事。」

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舉辦藝術展覽

KITKAT她表示從小喜歡繪畫，也曾到英美進修藝術，稱：「藝術對我是一塊鏡，反映我的內心世界。」

而她並在下周與一位攝影師合作舉一個把攝影與畫畫結合的展覽，希望用藝術而非只是身材與粉絲溝通。

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