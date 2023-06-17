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【全民造星】鄧禮迪拍廣告進行「親子活動」　 每次換衫似被綁架

娛樂 19:06 2023/06/17

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

最近推出首支派台單曲「同類」的迪迪仔（鄧禮迪），近日除忙於新歌宣傳之外，都不忘密密接生意搵真銀。

日前，鄧禮迪為保險公司拍攝宣傳廣告，阿迪在廣告中飾演一名爸爸，與廣告中的「兒子」有不少親子活動。大家普遍認為拍攝小朋友及寵物感覺最有難度，但在這次廣告拍攝上完全沒有出現。

【全民造星】跟姜濤同期出身比賽後即結婚　新手爸爸鄧禮迪自認是女兒奴

與「兒子」打破隔膜

本身善於與小朋友相處的阿迪，在拍攝前已準備好不少零食，主動與「兒子」打破隔膜，「兩父子」很短時間已經打成一片，在整天拍攝過程中，「兒子」很鍾意痴實阿迪在片場周圍走，更被「兒子」的親生爸爸笑說，收工時「兒子」會否跟廣告中的爸爸回家。

阿迪表示，對於和小朋友一齊拍廣告完全沒有難道，反而擔心會否玩得太投入，令小朋友忘記了正進行拍攝。

問到阿迪今次拍攝有咩特別，阿迪反而好感性話：「好感謝客戶們由《全民造星》到Model到現在成為歌手都一直支持他，對他不離不棄，我會用專業嘅表現報答大家既信任。」

而阿迪為配合角色的慈父形象，在拍攝當日噴上黑色染髮劑遮掩本身的一頭金色頭髮。

但在每次換衫時，阿迪都會被工作人員用膠袋包著成個頭部，防止染髮劑沾污服裝，工作人員笑言好似被綁架一樣。

他們更為阿迪拍下大量黑圖，創意十足的阿迪即時改圖製成WhatsApp Stickers，與同事及粉絲們分享這爆笑設計。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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