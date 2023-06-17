【You First】李駿傑赴台同步拍兩MV　Jeremy改妖魅味道考演技 

過去Jeremy推出的歌曲，都總會帶有妖魅味道，但今次新歌換來慘情作品《You First》，由首度合作的謝芊彤作曲、周耀輝填詞、王雙駿編曲及監製，帶有台灣感覺的旋律，更觸發Jeremy要到台灣拍MV的念頭，而且一拍更是拍攝兩首歌的MV。



《You First》談及情侶分手、吵架時，總會經歷短暫分手階段，當發現仍然很愛對方，想再次見面時，猜想誰會先開口表示掛念對方，想再次在一起的心情。

Jeremy介紹班底道：「芊彤話睇完我舞台表演後，就覺得呢首歌好適合我，我聽完Demo好開心，同埋一聽就覺得呢啲歌好適合交俾周耀輝老師去填，所以會見到份詞好淒美。編曲方面，Carl Suk（王雙駿）擺咗好多心機，同MV互相配合，有懸疑感，令到成件事張力更大。」

他形容指，芊彤的Demo很有台灣感覺，更令他覺得適合拍一些好似台劇《想見你》的MV劇情，所以這次就特地到台灣拍MV。

MV帶恐怖感覺



《You First》的MV帶有少許恐怖感覺，似血腥命案，但其實都只是以顏料表達在愛情中二人爭吵的心痛、痛苦畫面，但同步穿插一些甜蜜回憶，以形成強烈對比。

女主角方面，今次找來台灣YouTube Channel「這群人TGOP」的小宮，Jeremy大讚道：「之前都有睇這群人呢個Channel，因為導演Bori都有幫佢哋拍片所以認識小宮，造就今次機會。」

他續指：「大家第一次合作，又要演到好似好恩愛嘅情侶，但不論恩愛、悲傷、鬧交小宮都好Pro交到戲，拍攝中途好辛苦好多外景，但小宮都有好好Energy去做呢件事，同佢今次合作十分開心。」

連續3日由朝拍到晚



問及今次在台灣最難忘的事情，Jeremy表示：「今次其實係同一時間拍兩隻MV，前一個Shot拍緊《You First》，點知下一個Shot就拍緊另一首新歌，中間不停間斷轉換角式，再加上連續3日由朝到晚，已經混淆咗，唔知自己拍緊乜，但出嚟效果又好驚喜！好佩服導演組織能力，係好繁忙又好複雜嘅情況下，都拍得咁好！」

要在短時間內轉換角色演繹內心戲，這次可算是大考Jeremy演技。至於Jeremy提及的另一首新歌，就要等待推出之日，才能公開了。

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