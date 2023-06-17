【旅遊】港人日本機場無法登機公審航空公司　網民識穿漏洞反斥無理取鬧

▲ （資料圖片）

港人愛好遊日，但並非每趟旅程亦去得開心，有網民近日就在論壇「公審」航空公司，指到達機場辦理回程登機手續時找不到服務人員，最後亦無法順利登機。然而，有細心的網民發現事主犯下一個錯誤，最後不但不同情事主，更齊聲譴責事主無理取鬧。

據該網民聲稱，他在近日訂購香港快運凌晨1時由日本返程香港的機票，在歸程當日，事主11時到達機場，整頓好後12時許前往辦理登機手續。然而，事主卻無法找到服務人員協助，幾經轉折聯絡到負責人員時，該人員就指，該班機凌晨12時就截止辦理登機手續，而服務人員亦有需要提早進入禁區辦理手續，所以無法再安排事主上機。

雖然事主在網上極力批評航空公司處理不當，但網民就反斥事主未有預留足夠時間辦理登機手續：

至少提早個半鐘check in是常識吧

遲到仲聲大夾惡 痴X線

你係咪鋪頭閂門格硬衝入去買嘢啲人嚟？

都話12點收

你12點先去

check-in唔洗時間？

認真 係你出事人地冇出事 呢間野冇正常人會撐你

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚