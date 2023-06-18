【奪命慘劇】貨車超載25倍熱瀝青翻側　途經母子無辜遭掩埋燙死

▲ 一輛超載25倍熱瀝青的貨車翻側，一對路過的母子遭掩埋燙傷不治。（iStock圖片）

走在路上誰又料到會飛來橫禍。內地一輛超載25倍熱瀝青的貨車翻側，一對路過的母子遭掩埋燙傷，最終傷重不治。肇事的貨車司機已被拘捕，家屬不滿其所屬的車輪公司沒就事件道歉。

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綜合內地傳媒報道，事發於5月31日在福州市長樂區，據死者家屬透露，當日媽媽放工後如常接兒子回家，母子在路上遇到一輛大貨車翻側，車上裝載的瀝青順勢流下。母子被高溫瀝青燙傷，送醫後不治身亡。

家屬指當時母子已經來到村口附近，離家僅兩三公里就出事。事後發現貨車超載25倍，司機為了躲避前面掉頭的汽車，由於車速過快加上超載，司機未及剎車，貨車翻側在對向車道。一輛停在路邊的黑色汽車被貨車壓扁，幸好車內沒人。

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媽媽身體9成燒傷

可是貨車翻側後瀝青隨即流下來，媽媽駕著電單車載兒子回家時，剛好經過此處，被滾燙的瀝青掩埋。母子被送往醫院搶救，男童身體多處燙傷，至少有一處三度燙傷，鎖骨骨折，當晚搶救無效死亡。至於媽媽身體燒傷面積多達9成，手腳燒焦屈曲，延至翌日上午亦告不治。

母子死於大面積燙傷導致多重器官衰竭及休克。家屬悲傷道，孩子的80多歲爺爺嫲嫲悲痛欲絕，一家人從此天人永隔。事發至今，貨車司機和車輛公司沒有正面回應，甚至連道歉也沒有，而從報告顯示，事發時貨車上的瀝青超載約25倍。家屬認為，若非嚴重的超載就不會剎車翻側，不翻側的話瀝青就不會掩埋母子，造成今次的奪命慘劇。

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責任編輯︰王明芳