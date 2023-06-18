  • 26°C
香港時間 : 2023618日 (週日) 11:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奪命慘劇】貨車超載25倍熱瀝青翻側　途經母子無辜遭掩埋燙死

親子 10:28 2023/06/18

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

一輛超載25倍熱瀝青的貨車翻側，一對路過的母子遭掩埋燙傷不治。（iStock圖片）

走在路上誰又料到會飛來橫禍。內地一輛超載25倍熱瀝青的貨車翻側，一對路過的母子遭掩埋燙傷，最終傷重不治。肇事的貨車司機已被拘捕，家屬不滿其所屬的車輪公司沒就事件道歉。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】憶先天性心臟病亡兒堅強抗病　父母迎接新生命：不會忘記他

綜合內地傳媒報道，事發於5月31日在福州市長樂區，據死者家屬透露，當日媽媽放工後如常接兒子回家，母子在路上遇到一輛大貨車翻側，車上裝載的瀝青順勢流下。母子被高溫瀝青燙傷，送醫後不治身亡。

家屬指當時母子已經來到村口附近，離家僅兩三公里就出事。事後發現貨車超載25倍，司機為了躲避前面掉頭的汽車，由於車速過快加上超載，司機未及剎車，貨車翻側在對向車道。一輛停在路邊的黑色汽車被貨車壓扁，幸好車內沒人。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

媽媽身體9成燒傷

可是貨車翻側後瀝青隨即流下來，媽媽駕著電單車載兒子回家時，剛好經過此處，被滾燙的瀝青掩埋。母子被送往醫院搶救，男童身體多處燙傷，至少有一處三度燙傷，鎖骨骨折，當晚搶救無效死亡。至於媽媽身體燒傷面積多達9成，手腳燒焦屈曲，延至翌日上午亦告不治。

母子死於大面積燙傷導致多重器官衰竭及休克。家屬悲傷道，孩子的80多歲爺爺嫲嫲悲痛欲絕，一家人從此天人永隔。事發至今，貨車司機和車輛公司沒有正面回應，甚至連道歉也沒有，而從報告顯示，事發時貨車上的瀝青超載約25倍。家屬認為，若非嚴重的超載就不會剎車翻側，不翻側的話瀝青就不會掩埋母子，造成今次的奪命慘劇。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【奪命意外】家中停電父帶子女私家車開冷氣睡　因一疏忽致1死2昏迷悲劇
10:08 2023/06/05
【奪命意外】家中停電父帶子女私家車開冷氣睡　因一疏忽致1死2昏迷悲劇
【奪命車禍】女司機疑講電話誤踩油門　幼兒園門前撞死回校母女
09:00 2023/06/03
【奪命車禍】女司機疑講電話誤踩油門　幼兒園門前撞死回校母女
【奪命車禍】妻子漏取物品下車 丈夫倒車未留意踩油門撞重傷不治
09:14 2023/04/30
【奪命車禍】妻子漏取物品下車 丈夫倒車未留意踩油門撞重傷不治

你可能感興趣

【奪命意外】家中停電父帶子女私家車開冷氣睡　因一疏忽致1死2昏迷悲劇
10:08 2023/06/05
【奪命意外】家中停電父帶子女私家車開冷氣睡　因一疏忽致1死2昏迷悲劇
【奪命車禍】女司機疑講電話誤踩油門　幼兒園門前撞死回校母女
09:00 2023/06/03
【奪命車禍】女司機疑講電話誤踩油門　幼兒園門前撞死回校母女
【奪命車禍】妻子漏取物品下車 丈夫倒車未留意踩油門撞重傷不治
09:14 2023/04/30
【奪命車禍】妻子漏取物品下車 丈夫倒車未留意踩油門撞重傷不治
家庭關係 交通事故 燒傷 骨折 司機

最高瀏覽

【高處墮下】7旬婦西九龍中心墮安全網　需送院治理
11:55 2023/06/17
【高處墮下】7旬婦西九龍中心墮安全網　需送院治理
【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食
10:26 2023/06/17
【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食
【一舞傾城】蔡潔由影圈轉戰拍電視不感沮喪　指緋聞男友黃宗澤條件好：我邊有資格？
13:01 2023/06/17
【一舞傾城】蔡潔由影圈轉戰拍電視不感沮喪　指緋聞男友黃宗澤條件好：我邊有資格？