【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今午設靈　喪禮花逾百萬料逾千人出席

▲ 名媛蔡天鳳碎屍案於今天（18日）設靈。

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。

名媛蔡天鳳碎屍案，今天（18日）會在大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，明天（19日）大殮後遺體將移送大嶼山寶蓮禪寺火化，骨灰安放在寺內。

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蔡天鳳今設靈

有指譚家租下寶福紀念館地下寶福堂、寶勝堂及一樓，於今天下午4時至晚上10時設靈，喪禮採用佛教儀式並請得高僧進行法事。

喪禮不設瞻仰遺容環節，惟靈堂設有大電視，回顧蔡天鳳生前事蹟。

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▲ 名媛蔡天鳳生前喜歡粉紅色。（網上圖片）

喪禮不向公眾開放

由於蔡天鳳生前喜歡粉紅色，靈堂以粉紅色為主，擺放多張蔡天鳳生前喜愛的照片，加上其生前喜愛的服飾，以及訃聞背景。

蔡天鳳的家人曾考慮將喪禮開放了公眾參與，不過之後改為再讓親朋好友參與，預計會有超過一千名親友到場，並將吸引大批公眾到場，警方會一連兩日在場實施人流管制措施。

據悉整個喪禮花費超過300萬元，其中200萬元用於艱巨的遺體修復工程上。

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