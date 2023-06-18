【新天鵝堡命案】兩女被色狼推落深淵1死1重傷　身份曝光同是亞裔大學畢業生

▲ 德國著名旅遊景點新天鵝堡上周三（14日）發生一宗遊客遇襲命案。

德國著名旅遊景點新天鵝堡上周三（14日）發生一宗遊客遇襲命案。一名30歲男性疑犯疑似因性侵不遂，將兩名年齡分別為21歲及22歲的女遊客推落深淵，導致一死一重傷。案發後警方將涉案疑兇緝拿歸案，而受襲的兩名女子身分曝光，二人均是亞裔應屆大學畢業生。

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綜合外媒報道，警方指出，兩名亞裔女子Eva Liu（21歲）與同學Kelsey Chang（22歲）於當地時間上周三（14日）下午結伴前往新天鵝堡旅行，並在新天鵝堡附近的「瑪莉安橋」（Marienbrücke Bridge）上遇到一名30歲美國籍男遊客。對方向兩女表示，通往景點的路難行，可引領她們到另一條路徑。

男子把兩女帶往一個僻靜小徑後，隨即狼性大發，企圖性侵Eva Liu。Kelsey Chang從旁嘗試制止對方施暴，卻反被掐頸再推落深谷，其後遭搜救人員救起送院，目前身受重傷留院治療中。男子把Kelsey Chang推落山谷後，企圖再度性侵Eva Liu，而最後他亦把Eva同樣推落50米高的深淵，致對方身亡。

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報道稱，兩名女生今年5月剛在「伊利諾伊大學厄巴納--香檳分校」（University of Illinois Urbana-Champaign）畢業，並取得電腦工程學士學位。案發後，該校副校長Robin Kaler接受外媒訪問，對二人遇襲的消息致哀。

報道亦指出，疑犯跟兩名女子並不認識，而3人都是住在慕尼黑的The Seibel酒店，並報了同一個德國新天鵝堡一日團。

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責任編輯：羅嘉欣