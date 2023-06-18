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【大劉女兒】女首富甘比零身份包袱陪女兒追星　劉秀樺愈大愈似媽咪

娛樂 11:33 2023/06/18

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

甘比陪愛女劉秀樺追星。

商劉鑾雄與「甘比」陳凱韻的大女劉秀樺（Josephine）今年已14歲，跟一般少女無異，劉秀樺喜愛追星，除了追捧韓星之外，昨晚（17日）內地新生代男歌手蔡徐坤在亞博開騷，劉秀樺於媽媽甘比陪同下去捧偶像場。

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劉秀樺於IG分享數張相片和短片，除了媽媽甘比之外，內地小花兼富家女虞書欣也孖住一齊睇騷。

只見劉秀樺睇騷頗投入，舉起應援燈的她睇到手舞足蹈，至於陪愛女睇騷的甘比同樣拿著應援燈睇騷，貴為百大富豪的她似乎無身份包袱。

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甘比母女如餅印

不少人也留言大讚劉秀樺可愛，亦親其短髮look好看，當中有人留言：「So cutie marry me 」，秀樺即回覆：「Maybe」。

事實上，14歲的劉秀樺開始化妝扮靚靚，甩掉babyfat的她下巴變尖，擁有一雙大眼睛的她可愛非常，更愈大愈似媽咪甘比，舉止跟媽媽年青時一樣調皮得意。

喜愛追星的劉秀樺今年1月往觀賞韓團BLACKPINK的演唱會，當時她更坐在VIP位置，又與BLACKPINK於後台合照，羨煞旁人。

今年3月，韓國女子組合(G)I-dle成員Minnie來港出席活動，甘比亦攜同愛女現身，事後劉秀樺於IG晒出跟Minnie的合照。

今年1月，劉秀樺睇BLACKPINK演唱會。（取自instagram）

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女首富教女有方

甘比曾接受TOPick訪問時稱，自己不會做怪獸家長，鼓勵孩子自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的劉秀樺將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後大女成功賺到10萬元收入，全數捐贈慈善基金。

另外甘比沒有縱容愛女，不時帶劉秀樺一起做善事幫助他人，感受社會基層生活並幫助有需要人士。

據悉劉秀樺會親力親做義工，而且態度有禮，沒有自恃是千金小姐便亂發脾氣，甘比認真教女有方。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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