【懷念爸爸】兌現與亡父13年前約定　童星苦讀考入醫科立志做仁醫

▲ 兒子兌現與亡父13年前約定，苦讀考入醫科立志做仁醫。

今日是父親節，孝順的子女都會陪爸爸慶祝一下。台灣中學生林均嶧的父親在4年前離世，雖未能再與爸爸同度父親節，但他卻兌現與亡父13年前約定，經過12年苦讀考入大學醫科，並立志成為一位仁醫。

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綜合台灣傳媒報道，彰化市精誠中學的高中三年級學生林均嶧，5歲就拍過不少廣告，如紙巾、家品、銀行廣告，是一時無兩的童星。不過，林均嶧的爸爸在13年前確診鼻咽癌第四期後，他告別了童星之路，多年來除了兼顧學業外，也經常來往醫院照顧爸爸。

癌父忍痛接受各種治療，為的只是希望有一天能痊癒，一家人能一起生活下去。面對家庭遭逢巨變，林均嶧眼見爸爸受病魔折磨，年幼的他已非常懂事，當時他與父親約定，等他長大後要當一位醫生，並要為爸爸治好癌症。

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爭取獎學金減經濟負擔

他自此向著成為醫生的目標進發，小學時成績已很優異。他為了減輕家裡的經濟負擔，拚命讀書，盡可能爭取獎學金。到他升讀初中、高中後，繼續保持好成績。他的高中班主任向當地傳媒指，均嶧永遠是班上最認真上課的學生，上堂總是那麼專注。而且這位高材生，從不吝嗇，願意與同學分享他的筆記，也會幫助同學解決問題。

近日林均嶧獲國立陽明交通大學醫學系取錄，一步一步向著成為醫生的夢想進發。雖然他的爸爸在4年前不敵癌魔離世，但他兌現了與爸爸當年的約定，決心做一位好醫生挽救其他生命。他的座右銘是「永遠不要懷疑那個努力過的自己！才能走到今天。」

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責任編輯︰王明芳