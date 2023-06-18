【內地網紅】身處西班牙堅持以中文點餐　內地留學生刻意以日文作結

▲ 抖音帳號「王小王在西班牙」在歐洲以中文點餐。

抖音帳號為「王小王在西班牙」的內地男子是西班牙的中國留學生，王小王不時於網上分享影片，他最近接受了粉絲提出的挑戰，於西班牙一間咖啡店以全中文點餐，並將過程拍下跟網民分享。

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以中文點餐

王小王不時跟網民分享於西班牙生活的點滴，有粉絲叫他在當地的Starbucks「以全中文點餐」，他接受粉絲挑戰，拍片紀錄整個點餐過程。

王小王以「全世界都在說中國話」為題，上載了一段影片。

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店員表現尷尬

王小王在當地的Starbucks幾乎全程以普通話跟咖啡店店員點餐，聽不懂中文的店員表現尷尬，不過仍盡力照顧客人需要，為王小王落單及準備飲品。

王小王於結帳後突然跟店員說：「ありがとう！」他以日文跟店員道謝，最終未有全程完整以中文跟店員交流。

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以日文作結惹討論

王小王的舉動引起不少內地網民討論，不少網民認為他以日文作結成功嫁禍日本人，並大讚其表現。

亦有網民認為王小王挑戰失敗，敗於最後一句道謝說話未有以中文作結。

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