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【燒光了火柴】陳曉東新歌MV重塑「初戀」掀回憶殺　東東劃火柴領悟人生

娛樂 12:02 2023/06/18

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陳曉東推出新歌《燒光了火柴》。

陳曉東（東東）近日推出全新廣東話單曲《燒光了火柴》，新歌被視為21年前代表作《劃火柴》的延續版，MV更以東東的電影《初戀無限Touch》作為藍本，重新呈現戲中的經典畫面，瞬間掀起一波集體回憶殺！

新歌《燒光了火柴》是東東首度與音樂監製徐浩合作，由甄敏延填詞，歌曲描述人生不同階段中追尋目標所經歷的跌跌撞撞，從失敗與奮鬥的過程中學習到人生真諦，成長至更高的價值觀。縱使燒光了火柴，亦同時燃點起人生新階段的起跑線，正是歌名「燒光了火柴」的喻意。

被問及新歌是否過往作品《劃火柴》的延續版？東東表示這概念其實是來自填詞人甄敏延：「當初其實收到過兩個版本的歌詞，其中一份詞是較為傷感的情歌，而另一份是訴說珍惜現時幸福的心情，我個人比較喜歡這個版本，所以便達成了現時各位聽到的版本。」

經典場面有心思

關於MV拍攝的概念，拍攝團隊以1997年由陳曉東飾演男主角的經典電影《初戀無限Touch》作為藍本，用現代的拍攝手法，找來一男一女年齡相若的年輕演員，重新把電影中的經典片段呈現出來。

東東說：「無論是戲服、場景、道具，我們也花盡心思，找來與電影一模一樣的拍攝。當中不少經典場面，如地下鐵、巴士、戲院初吻、分手等場景，相信大家看了MV後必定能有所回憶。」

作為當年電影的男主角，東東在拍攝時不忘親自指導「年輕版東東」的表情及走位， 同時與演員及拍攝團隊分享了不少當年拍攝《初戀無限Touch》時的心情及體會，盡顯前輩風範！

《燒光了火柴》MV令人回想起《初戀無限Touch》。

審視人生靠閱歷

東東笑言今次在MV扮演一位「路人甲」的角色，以局外人的新角度表達歌曲的中心思想：「當人生有了一定閱歷時，以第三身的角度看別人的人生，彷彿是看到自己過往的經歷，無論是感情經歷或是不同階段的試煉，從另一個更高的高度重新審視自己的人生，將會得到一種全新的感悟。」

MV畫面充滿著粉紅泡泡，勾起東東許多戀愛經歷，提到追女仔的必殺技時，他說：「我一定會告訴對方自己的心意，我試過寫信給意中人，但很多時候我展示了自己的愛意後，對方就會反過來主動向我表白。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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