【滅門命案】加拿大亞裔一家四口離奇滅門案　兩兒子不足5歲死亡原因成謎

▲ 加拿大一個亞裔家庭一家四口離奇倒斃家中。

近日加拿大發生一宗滅門命案，當地一個亞裔家庭父母及孩子離奇倒斃家中。離世的夫婦是社區的知名人士，兩名兒子不足5歲。一家四口死亡原因成謎，加拿大警方指不會透露死因，目前亦沒在逃疑犯，引來不少揣測。

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綜合外國傳媒報道，事發在加拿大卑詩省魯珀特王子港（Prince Rupert），當地時間6月13日晚上約9時，警方接報到一個住宅，在屋內發現一對成年男女及兩名男童的遺體，證實死者為一對亞裔夫婦Janet Nguyen和Chris Duong，還有他們的兩名兒子。

這家人居住的社區人口約1.2萬人，他們的住處距離當地一間中小學不到1公里，而Janet和Chris都是社區中的名人。

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警方不透露死因

事發後警方在現場拉起封鎖線，並展開調查。據知警方不會透露這家人的死因，只表示有關案件對公眾並未構成威脅，也沒有在逃的嫌疑人。

Janet Nguye不久前才在社交媒體上，分享一家四口到海外旅行的照片，父母和兒子都笑容滿臉，看起來很開心。現在卻突然傳出他們的死訊，這宗離奇滅門案震驚當地社區，亦對一家人的死亡諸多猜測。

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責任編輯︰王明芳