陶大宇與歐陽震華合資做生意感慚愧　志偉呼籲業主共度時艱：諒解先至有得共存

▲ 《馬時亨 香港情》

由馬時亨主持的訪談式綜藝節目《馬時亨 香港情》在昨晚（6月17日）播出最後一集，馬時亨與嘉賓曾志偉及「師奶殺手」陶大宇講飲講食之餘，並大談生意經。

因拍攝劇集《茶煲世家》與歐陽震華結緣成為好友的大宇，當年曾與對方夾份開餐廳，原因更是相當簡單：「藝人都要搵地方食飯，咁嗰時一有咩事、一有咩想食就話返公司，個聚腳點好緊要，維繫到感情。」

【香港小姐】前TVB一線花旦與曾志偉+郭可盈重聚 陳妙瑛轉投商界風韻猶在

大宇並感嘆沾手過飲食業後，便明白到親力親為的重要性，更曾因自己參與度不足大感慚愧：「你哋有冇聽過分錢都會覺得唔好意思架？我做又冇份做喎，又唔係成日返公司，但每年分錢我就一定到嘅。」

至於曾投資壽司餐廳的馬時亨，當年則因租金問題沒法走下去，馬時亨說：「股東話：『咁樣加（租）落去係同業主打工咋喎，咁賣咗佢算喇。』咁（當時）收購我哋間公司就大財團，佢攞到啲舖係平嘅，佢咪做到落去咯。」

志偉獨門經營餐廳理想模式

此時志偉緊接：「所以要將生意變為兩樣嘢，做餐廳同埋物業投資。」並分享自己認為經營餐廳的理想模式：「做餐廳最好夾份嗰時、大家有能力就買舖，哪怕你淨係夠畀首期，每個月月供就當畀租。如果你間餐廳做到8年、10年，打個和冇得頂，係蝕咗喺租架啫。但如果係買（舖）就賺咗間舖，會升值架嘛，唔使畀人加租。」

大宇聞言亦無奈和應：「香港飲食界係好辛苦。」熱心的志偉更公開呼籲業主「延緩加租」，志偉說：「希望大家要諒解，先至有得共存。」

餐廳名誤導洪金寶

志偉又指當年之所以投資飲食業，全因一次與好友譚詠麟飲茶時，對方提起自己將會與友人合資飲食生意，當時志偉第一反應是：「搞錯！我同你兩兄弟，做生意唔帶挈吓我？」

之後二人促成合作，志偉笑指難忘開張當日現場擠滿藝人，每個人的指定對白也是：「搞錯！開餐廳都唔預我？」

志偉指之後與約60人夾份開了「天天漁港」，其間更曾因改名太「古靈精怪」誤導了洪金寶：「你知我哋頑皮，天天漁港英文叫咩好？就Daily Seafood啦，嗰時我哋有個新concept，就係啲海鮮價似足機場啲航班一路跳，幾錢斤、幾錢斤咁，於是我哋就改咗Daily Seafood Supermarket。」

不過志偉稱跟住洪金寶打來找他：「洪金寶：『你又話開餐廳嘅？原來開Supermarket？點解開喺四樓？』朋友係講個信字，唔過問嘅，交咗錢，做咩生意都未知。」

最新影片推介：