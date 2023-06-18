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【性感女星】波霸始祖下月迎來57歲生日　葉子楣孖吳幸美慶生激突身材搶Fo

娛樂 13:21 2023/06/18

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

葉子楣近日頻頻出席圈中人飯局！

80、90年代女星葉子楣，憑一雙巨乳於香港三級片熱潮中奠定艷星位置，近年葉子楣已退出娛樂圈過平凡生活。

波霸依然愛晒身材

下月迎來57歲生日的葉子楣昨日跟TVB藝人吳幸美同慶生，同場還有黃百嗚、陳欣健和瑪姬等人，當中吳幸美寫道：「多謝百鳴哥請食生日飯， 六月之星 #雙子座 #葉子楣 #吳幸美 #gemini #我哋都係叫Amy」

縱然年紀已逾半百，葉子楣依然愛騷身材，穿上露肩衫的她外披透視衫，上圍依舊玲瓏浮突，難怪有網民留言：「原來係堅大, 我仲以為係墊咗嘢。」

【性感女星】葉子楣瘦到見骨卻力保驕人上圍　不受金錢誘惑堅守三點不露

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3月中陳欣健在廣州開了一場演唱會，當時葉子楣聯同魏秋樺等人到場支持，之後更出席慶功宴，網上更流傳葉子楣的照片。當時她穿上吊帶低胸衫，身材保養得宜，站在一班年輕女生當中也毫不輸蝕。

另外今年4月，葉子楣出席圈中人舉行的飯局，從照片所見，穿上恤衫的她難掩驕人上圍，力保「波霸」美譽！

4月份，葉子楣現身圈中人舉行的飯局！

【性感女星】 56歲葉子楣近照曝光　波霸始祖曾為「胸器」投保200萬元【多圖】

波霸堅持三點不露

葉子楣於1985年完成第三期亞視訓練班便成為旗下藝員，但大多演小配角，其後她獲邀為雜誌拍下性感封面照，即被發掘加入影圈。

葉子楣接拍首部三級片《聊齋艷譚》，她飾演其中一位美女靈狐，之後再憑《玉蒲團之偷情寶鑑》火速走紅，紅遍中港台及東南亞。 

在1991年，她在《夜生活女王霞姐傅奇》擔當第一女主角，可說是其演藝生涯的高峰。多年來，她演出多套電影，當中雖然不乏三級片，但葉子楣卻從未全裸演出，堅持不露點。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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