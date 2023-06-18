【令人心痛】13歲女遭性侵懷孕報案3年 成年男疑犯因1理由仍未受審

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兒童遭性侵案一宗都嫌多！內地1名13歲女童，3年前慘遭1名郭姓成年男子強姦成孕，即使事後報警求助，加上經DNA鑑定證實父親身份，但受害女童家人報案近3年，疑犯竟因1個理由，至少仍未受審。

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綜合内地媒體報道，事發於河北武安市，現年16歲女受害人小花（化名），2020年11月正值13歲，當年她在社交媒體認識郭姓男子，約1個月後，郭男以幫她找工作為由約見面，最後在酒店房間性侵小花。

翌年6月，小花父母發現女兒已懷孕7個月，她才說出自己被性侵的真相，父母隨即帶她報警。最後小花接受流產手術。

當地警方進行刑事立案。最後檢察院沒有批准逮捕郭男，理由是案發時郭男不知小花未滿14歲，後郭男被取保候審。受害加家屬報案至今近3年，郭男仍未受審。

報道指，當地檢察院於2021年12月，曾分別向小花及其母親，發送了針對郭男涉嫌強姦罪案的詢問及到場通知書，但武安市檢察院亦向小花父母發訊送一份《督促監護令》，指出檢察院發現小花家庭經濟一般，父母忙於工作，怠於履行監護職責，忽視教育重要，導致小花過早輟學，結交不良朋友，容易受人引誘，沒有樹立正確人生價值觀及戀愛觀，導致行為偏差，最終耽誤自己青春，督促小花父母履行相應監護職責。

去年6月，武安市公安局向小花父母發出一份鑑定意見通知書，顯示經DNA鑑定後，確定郭男是小花腹中胎兒的父親，郭母一度聯絡小花母親，希望小花發出諒解書，雙方可以達成共識，但被小花母親拒絕。

小花一家不滿案件一直未有開審，她曾向相關部門遞交舉報信，日前亦在網上交代遭遇和接受媒體訪問，誓要討回公道。至本月，有政府工作人員稱已拘捕郭男，但當地警方及及市檢察院未有向媒體確認拘捕行動。

責任編輯：王明芳