【槍擊案】等紅綠燈遭槍擊射殺　懷孕32周準媽媽慘死遺2歲稚子

▲ 等紅綠燈遭槍擊射殺，懷孕32周準媽媽慘死遺2歲稚子。

美國日前發生一宗令人痛心的槍擊案，一對在西雅圖經營壽司店的韓裔夫婦，在駕車等紅綠燈期間，遭到一名陌生的非裔男子朝駕駛席開槍。夫婦中，懷孕32周的妻子中彈，丈夫奮力護妻，惟妻子仍傷重不治；更不幸的是胎兒被剖腹取出後，最終仍然身亡。而夫婦本身也育有一個快將3歲生日的兒子，死者好友心痛表示，稚子仍未得知媽媽死訊。

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據韓媒《東亞日報》報道，事故中身亡的女子為34歲的權姓婦人，在當地時間13日上午11時15分，她與37歲的丈夫權成炫（Sung-hyun Kwon）開車，準備前往二人在西雅圖市中心貝爾敦（Belltown）所經營的壽司店時，於十字路口遇上紅燈，繼而停車，卻突遭到一名陌生黑人男子持槍射擊。

權婦胸部及頭部中彈，其友人事後在網上表示，權婦的丈夫在目睹妻子中槍後，隨即以本能用雙臂抱住妻子，並撕開妻子的衣服，嘗試為她止血。而丈夫的雙臂也同樣中彈。

由於權婦當時已懷孕32周，經緊急送院後她雖然不治，醫療團隊仍嘗試進行手術，取出權婦腹中的女嬰，惟女嬰出生後，也同樣不治身亡。友人表示，丈夫在目睹女兒當場離世後，不禁失聲痛哭。

事件中的30歲疑犯Cordell Maurice Goosby被警方當場拘捕，他曾有非法使用槍枝的前科，警方估計他犯案時所使用的槍械是偷來。他表示，自己與權姓夫婦並不認識，認為對方車輛上藏有槍枝，因此才向對方開槍。而他或將面臨57年刑期監禁。

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遇害的權婦本身尚育有一名2歲兒子，數周後將迎來生日。死者友人表示，權婦原與丈夫計劃為兒子慶生，如今卻永遠無法實現，更指兒子仍不知道媽媽已離世的事實。友人現時為這對夫婦在籌款網站「GoFundMe」開設專頁，至今已募集逾20萬美元善款，助死者一家度難關。

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責任編輯：羅嘉欣