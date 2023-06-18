【父親節】父親為在囚女兒親製冬瓜湯　感激懲教助冰釋前嫌共聚天倫

▲ 父親為在囚女兒親製冬瓜湯。

懲教署於6月8日在勵敬懲教所舉辦「友晴Teen使」計劃——「家有明天」父親節親子活動，並邀請藝人洪天明和周家蔚擔任嘉賓，期望透過是次活動，讓在囚人士與父親加強溝通，增進彼此的關係；同時將關愛及正能量帶給青少年在囚人士，讓她們感受到自己並沒有被社會遺忘，只要有決心改過，大家會繼續與她們並肩同行。

活動共有5名女性青少年在囚人士及其父親參與。當日，洪天明和周家蔚首先到勵敬懲教所的訓練廚房教導一眾父親烹調冬瓜湯。由於不少父親都是首次下廚，在準備材料和烹調的過程中都顯得有點手忙腳亂，但為求能夠在炎夏為女兒送上一碗消暑的冬瓜湯，在更生路上為她們打打氣，一眾父親都努力地去做好每一個細節。

2006年香港小姐競選亞軍和最上鏡小姐的周家蔚亦到美容訓練工場，與在囚人士分享美容心得，並指導她們手部美容的技巧。在囚人士其後更運用在職業訓練課程中學的美容技巧，親自為父親做手部美容，以答謝父親一直不離不棄的關懷和照顧，期望在更生路上能夠與父親手牽手開展新生。

在活動的最後環節，父親為女兒送上親手烹調的冬瓜湯，她們都喜出望外，細意品嘗父親用心為她們烹調的湯，感受父親的關心和支持。期間，洪天明和周家蔚以自身成長、家庭和工作的經歷，勉勵在囚人士要從錯誤中成長，定下正確的人生目標，朝著目標努力不懈，自強不息。他們亦寄語在囚人士和家人要加強溝通，建立互助互信的家庭關係，有助在囚人士在獲釋後順利重返社會。

其中一名在囚人士阿晴（化名）向父親由衷地表達最深的歉意。她憶述在小時候父親雖然對她非常嚴厲，但其實非常關心和照顧她，可惜她一直對父親的教誨和勸導充耳不聞，其後更在朋輩壓力和社會氣氛影響下，犯下危害國家安全的罪行，被判入教導所。在判刑當刻的她頓時迷失方向，自覺人生一片灰暗。幸得懲教人員一直從旁協助，令她反思犯罪的沉重代價，亦開始找到真正的人生意義。回想起入所後父親的第一次探訪，她因為感到十分內疚而無法直視父親，自覺虧欠了父母對她的養育和付出。這次活動令她鼓起勇氣向父親盡訴心中情，把抑壓的負面情緒抒發出來。她感謝家人的包容和支持，並向父親承諾往後定必慎思明辨，奉公守法，更加珍惜得來不易的親情。

阿晴的父親亦感謝懲教人員的努力，協助女兒深刻反省，為他們締造冰釋前嫌、共聚天倫的機會。這次活動不但促使他與女兒解開心結，亦令他明白如何發揮父親的職能，透過加強親子關係支持女兒更生。

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責任編輯：黃穎津