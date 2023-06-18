【賤男丈夫】老公威脅離婚或與小三同住　人妻為子女忍足7年幫情婦洗內衣褲

▲ 老公威脅離婚或與小三同住，人妻為子女忍足7年，甚至要幫情婦洗內衣褲。（《歎息橋》劇照）

婚姻容不下第三者，夫妻關係只會走向終點。台灣一名人妻近日在社交平台訴苦，丈夫威脅她離婚或與小三同住，她為了子女，只好忍受與小三同住7年，更幫她洗內衣褲。網民認為她太委屈自己了，寧願單親養大孩子。

該名人妻於「匿名公社」發帖，表示數年前發現丈夫出軌，丈夫不但沒悔意，竟提出「不是我們倆離婚，就是小三搬進來跟我們一起住」，最終她選擇了讓小三搬進來同住」。全因她捨不得子女，知道離婚後，丈夫不會讓她帶走孩子。

為小三煮飯洗內衣褲

人妻提及孩子出生後，丈夫對他們不聞不問，只給她生活費。她擔心孩子跟他生活後，受到不好的對待，因此「為了小孩我只好選擇讓小三搬進來住」。而小三住進來後，是她噩夢的開始。她寫道︰

每天叫我做東做西，還要煮三餐給她吃，連她的內衣褲也叫我洗……

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她忍受了7年終於受不了，跟丈夫攤牌離婚，並開出一些條件及要贍養費。丈夫為了與小三雙宿雙棲，答應了她的要求。離婚後，她終於發現生活有多美好，決定為了自己好好活下去。

網民不同情遭遇

網民卻不太同情她的遭遇，表示「竟然就這樣忍受7年」、「你也厲害，可以替小三做事」、「真夠蠢的，還能蠢7年」、「何必忍7年真是笨」。

有網民不解她為何可以忍受7年，當初離婚就好了，「他都外遇了，小孩判給你的機率很高」、「為何要委屈自己？小孩可以帶走就好」、「你當初可以告他婚外情，或許就可以拿到一筆錢」。

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責任編輯︰王明芳