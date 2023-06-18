【撤出香港】澳門鉅記曾贊助TVB劇《巨輪》　田蕊妮封視后作成余詠珊掌權轉折點？

自港珠澳大橋開通後，往返香港和澳門的交通十分方便。從澳門過江來港的鉅記餅家宣布全面撤出香港，最後一間分店亦於日前結業。

TVB曾拍攝劇集《巨輪》及《巨輪II》，劇中的「羅信記」以鉅記餅家為原型，而女主角田蕊妮當年憑《巨輪》奪得視后，田蕊妮亦被指是「余黨」（余詠珊派）的亞視幫成員。該劇當時被視為「余黨」大勝及逐步當政的一大轉折點。

【大離婚日】阿田演林日曦新作大獲好評 田蕊妮伴杜汶澤歷盡高低恩愛如昔

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

香港分店全線結業

鉅記餅家官方於日前宣布：

港珠澳大橋開通，交通十分便利，鉅記餅家將於2023年6月15日本旺角亞皆老街分店熄燈，感謝多年來的支持！香港境內沒有分店，澳門見！

鉅記餅家於香港分店全線結業，同時亦代表一個時代的終結。

【Do姐去旅行】鄭裕玲拍HOY TV余詠珊旅遊節目 全男班陪玩轉世界各地

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

傳贊助費高達一億

TVB曾於2013年播放劇集《巨輪》，劇集由澳門鉅記餅家特約贊助，當時除借出真正舖位作拍攝用途外，老闆梁燦光及甄雅芬更提供大量澳門時局的資訊助劇組拍攝。

據悉鉅記答允以一億元冠名贊助該劇作廣告費，但劇組沒有答應，僅向對方借出舖位拍攝，而劇中的「羅信記」也以鉅記餅家為原型。

▲ 田蕊妮憑《巨輪》奪得《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」獎項。

田蕊妮奪視后

「巨輪」的意思是「時代的巨輪」，由1980年到2013年描寫香港、澳門兩地的不同面貌。

《巨輪》的主演演員包括陳展鵬、鍾嘉欣、蕭正楠、田蕊妮等，而田蕊妮當年憑此劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」獎項。

有指，當年為TVB高層之一的余詠珊正力捧亞視幫、有線幫，以及括星夢娛樂旗下歌手及香港小姐的新人幫。

而當時跟余詠珊關係密切的田蕊妮被視為「余黨」成員，而田蕊妮封視后時被外界認為是「余黨」大勝及逐步當政的一大轉折點。

最新影片推介：

吳岱融備受關注

《巨輪II》繼續由鉅記餅家冠名贊助，並沿用《巨輪》原班人馬演出。

劇情除了講述商業競爭外，不少觀眾將重心放在吳岱融飾演的高天鷲對陳凱琳飾演的養女高伊娜發展曖昧的父女情，並認為劇集有亂倫之嫌。

而演高天鷲的吳岱融十分搶鏡，演出到今仍為人津津樂道。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R