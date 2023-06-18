【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜

日本女星廣末涼子被爆「派帽」，背丈夫「Candle JUNE」井筒順出外偷食米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作大搞「雙重婚外情」。

廣末涼子與鳥羽周作由初時雙雙否認出軌，到後來女方發聲明認出軌，並公開道歉：「我輕率的行為，令大家造成困擾，我誠心道歉。如部分周刊報道，我與鳥羽先生的關係就是報道所述，令他的家人痛苦，實在非常抱歉。」同時宣布無限期停工。

之後，日媒繼續追擊，更公開廣末涼子不倫偷情日記，內容露骨，當中包括「請讓我舒服」、「24小時都想抱著你」、「打從心底深深地想要你」等。

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廣末涼子丈夫道歉

廣末涼子丈夫Candle JUNE在今日（6月18日）於東京舉行緊急記者會，為太太不倫行為向各界道歉。會上，一臉憂傷的Candle JUNE表示：「首先，妻子造成許多人的困擾，我要在此致歉。對方的家人、親戚和各位關係人士，很抱歉為各位帶來困擾」，並深深一鞠躬。

他透露，在出軌醜聞曝光前，廣末涼子向他提過離婚，兩人關係由此劍拔弩張，他更一度搬走。

希望和好如初

Candle JUNE表示，在廣末涼子承認婚外情當天，曾聯絡他哭著道歉，後來兩人就沒聯絡。

但Candle JUNE指，他還是希望家庭能恢復過去幸福的模樣。不過，首先必須先跟鳥羽的家人道歉、跟事務所談談、並諮詢律師後，再考慮相關事宜。

他同時在記者會強調：「我的妻子廣末涼子不曾放棄過養育小孩，對我來說她是個好妻子，最重要的是對孩子來說是最棒的母親，在家人當中也是最努力的女性」。

然後，Candle JUNE坦言，自從不倫戀公開後，其家中、公司以及他經營的店鋪都陸續收到恐嚇電話和信件，雖然實際上沒遭到傷害，也無法追究是誰所為。同時，指外界的報道已對孩子造成很大的傷害：「我的孩子甚麼壞事都沒有做，該如何讓他們在外面自由行走？」

曾歷兩段婚姻

現年42歲廣末涼子經歷過兩段婚姻，2003年與岡澤高宏結婚，可是在2008年離婚，二人育有一子。在2010年，與較她年長7歲的藝術家「Candle JUNE」井筒順結婚，婚後育有一子一女。

近年，廣末涼子本建立了賢妻良母形象，去年更首度獲頒「最佳母親獎」，可是日本媒體《週刊文春》卻在6月7日爆料指廣末涼子出軌偷食鳥羽周作，形象盡毀。

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