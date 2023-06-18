【父親節】JNYBeatz與仔女Jam歌幫老婆買餸　感激陪捱過低潮︰$50一個麵兩份食

▲ JNYBeatz在父親節分享與仔女Jam歌和幫老婆買餸的片段。

JNYBeatz兼顧幕前幕後，曲、詞、編、監、唱都做晒，早前同方皓玟合作推出《Vanish Mode》兼擔任對方演唱嘉賓，之前又同林家謙、193郭嘉駿、Serrini等人合作，一直搏殺搵食。適逢父親節，終於可以放下工作，與太太Karris和兩位小朋友Jairuz、Jayla共聚天倫。

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JNYBeatz有個靚女老婆Karris，兩位小朋友Jairuz（哥哥，4歲半）與Jayla（妹妹，2歲）又可愛精靈，一家四口幸福滿滿。JNYBeatz不時都會喺IG分享同小朋友相處的點滴，今日父親節他上載短片，同兩位小朋友jam歌，又幫老婆買餸，又主動埋單，真係廿四孝。片入面JNYBeatz同小朋友口噏噏唱「分分鐘都需要你」，唔通係有新歌出？

家庭是JNYBeatz拼搏的動力，他透露當初認識老婆時，是自己做音樂最霉的時候：「嗰時我賣歌又賣唔到，又冇乜同其他人合作嘅機會，只係教學生，收入好唔穩定。好記得有一次同佢嗌個4、50蚊嘅麵兩份食，嗌多份餃子都冇。」JNYBeatz感激老婆一直無條件支持：

多謝老婆一路無條件支持，冇嫌棄我，你知好多女仔都未必會揀一個收入唔穩定嘅音樂人做伴侶。但佢就係信任我，一直鼓勵我寫歌，去夾band，簽唱片公司，有時錄音錄到好夜，佢又會幫我打點屋企又照顧好小朋友，呢一點一滴都令我好感動，之前有隻歌叫《你是我捱過困境的勇氣》就係多謝佢嘅一首歌。

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JNYBeatz忙住搵食，陪伴小朋友時間不多都令他心中有點愧疚，不過兩位小朋友好乖好錫呢位爹哋，令佢都好安慰，好感動。他說：「好記得有次通宵錄音朝早6點幾先返到屋企，兩位小朋友咁啱醒咗喺房跑出嚟，攬住我隻腳叫爹哋，個畫面真係好感動。平時又會成日問我喺邊，有次病咗又會問我食咗藥未，又會用煮飯仔啲玩具話煮飯俾我食。雖然我唔多時間陪到佢哋，但佢哋都好錫好關心我，令我覺得好安慰好感動。」

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責任編輯︰林綺玲