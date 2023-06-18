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【香港小姐2023】金髮蔡思貝獲網民睇好入圍　Juliana低胸look嘆茶騷身材【多圖】

娛樂 18:08 2023/06/18

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「巨胸版蔡思貝」大晒事業線！

《2023香港小姐選舉》第二輪面試早前舉行，大會將於本周四公布入圍名單，當中「金髮巨胸蔡思貝」Juliana被封為大熱之一，大機會入圍爭冠后。

網民睇好「巨胸版蔡思貝」入圍？

Juliana在今日（6月18日）於個人IG晒出數張靚相，她一副悠閒自得在cafe嘆茶，身穿灰色西裝褸的Juliana搭配白色小背心，豐滿上圍成為焦點。

另外翻看其過往的IG相，Juliana大部分時候都擺出酷爆的表情，不過今日的她心情似乎好好，展現燦爛又自信滿滿的笑容，未知是否己收到入圍港姐的喜訊？

不少網民也睇好Juliana入圍，著她要好好加油，當中包括「今日見到你入咗第二輪，繼續努力，向住二十強進發。」和「超钟意你啊，希望你可以入五强，最好攞冠军。」

【香港小姐2023】次輪面試靚女討論度高　北方佳麗決戰港女鬥外貌鬥內涵【多圖】

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面試收起嬌人身段

22歲的Juliana於網上經營首飾店，是一名老闆娘。

首輪面試當天，Juliana以一身密實造型示人，以白色西裝褸內搭配白色上衣，配上黑色長褲及白鞋，簡約造型未及其他對手搶鏡。

及至第二輪面試，眾參加者也表現得「進擊」，而Juliana當日穿試黑色吊帶裙示人，輕露事業線，略帶性感。

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【香港小姐2023】Juliana密實造型選港姐　網店老闆娘IG晒身材狂派福利【多圖】

IG藏火辣性感圖

受訪時，Juliana直言有信心入圍，更稱若成功入圍，願意染成黑髮甚或剪短髮。

雖然面試當日頗密實，不過Juliana的IG內藏大量性感照片，將姣好身材表露無遺。

云云照片中，Juliana既有低胸亦有大晒長腿，更有露背展露美腿，連泳衣照也有，火辣程度甚高。

另外Juliana在IG分享不少美食照，貪吃一族的她依然保持美好身材，羨煞旁人。

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更多Juliana福利圖：

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