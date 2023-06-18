【性侵疑雲】車禍入院稱病房內遭男友性侵　官1個原因拒向女事主發保護令

▲ 車禍入院稱病房內遭男友性侵，法官1個原因拒向女事主發保護令。

台灣日前發生一宗頗具爭議的事件。台南一名女生今年初因車禍入院，聲稱在住院期間遭男友強迫性交，事後更懷孕。女事主向法院申請保護令，惟法官認為女子在進行性行為期間，有配合的舉動，因此認定是自願性交，拒絕發出保護令。

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綜合台媒報道，女事主原本與男友處於同居狀態。在今年3月31日，她因早前發生車禍而入住台南某間醫院的4人病房，而當晚凌晨1、2點，男友在不顧她的反對下，強行與她發生性關係，導致她事後懷孕。女事主更表示，二人在拍拖期間，男友多次在她仍未準備好的情形下，就直接性交，導致她下體疼痛。女事主於是向法院申請保護令。

女事主的男友承認，他的確曾與女事主在醫院性交，但就表示是得到女方的同意，同時病床與病床之間是有布簾圍起。

法官認為，當時病房內除了女事主及男友，還有兩名病人，加上病房並不隱密，在進行性交的過程如有聲響、異樣，也很易被人發現，因此一定要非常小心，需要配合動作及不發聲，因此認為男友的說法「非全然不可信」。

法官又稱，女事主自1月出車禍後，與男友在家中已發生3至4次性行為，當時也沒有拒絕男方，認為在醫院性交前，二人早有性關係，因此在醫院內發生性行為，也並非絕不可能之事。

法官表示，沒有證據顯示男友對女事主有蓄意施暴之舉，不符合家庭暴力中，不法性侵行為的繼續性及危險性，因此駁回保護令的申請。

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責任編輯：羅嘉欣