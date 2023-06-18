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【阿媽唔信我去亞馬遜】洪永城等足18年終圓夢　Nicole被當韓星JB異性緣旺

娛樂 15:08 2023/06/18

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《阿媽唔信我去亞馬遜》

由洪永城（Tony）帶領兩名J2er胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持的J2旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，在本周他們將正式進入亞馬遜熱帶雨林尋幽探秘。

為前往亞馬遜雨林，攝製隊離開瑪瑙斯（Manaus）後坐了34小時船去聖塔倫（Santarem），坐船其間更因斷網「與世隔絕」。

Nicole受小朋友歡迎

為打發時間，JB以香港名物「魷魚絲」以物易物，結果驚喜「換來」巴西美少女抱抱兼錫面珠，被指異性緣暢旺，JB事後指自己本身人緣不俗，只是不知為何今次出Trip特別誇張：「我喺兩、三個禮拜結識到4至5個女仔，真係預計唔到，可能我一直搞錯market，我應該去南美發展。」

Nicole則主力找船上乘客自拍，甚受男仕及小朋友歡迎，更被小朋友誤認韓星，Nicole笑言：「一般都係細路女覺得我似韓星，可能因為呢幾年流行k-pop文化啩，喺亞洲區冇人誤會我，都係喺南美洲先會。」

談到坐船難忘事，三人異口同聲表示是船上劣食，Nicole說：「喺船上面，每日最恐懼嘅時間就係放飯，意粉冇味、黑豆同飯又好似唔熟咁。」

Tony等足18年

不過真正戲肉當然是殺入熱帶雨林後，攝製隊在兩名配備了刀的導遊兼保安陪同下進入雨林區，Tony受訪時透露亞馬遜叢林其實危機重重：「有豹啦、小鱷魚，同埋好多有危險性嘅野生動物，所以要有槍同刀傍身，同埋要有保安保護住先可以行入去，亦唔可以亂摸嘢。」

Tony續指是次拍攝其實困難重重，單是雨下個不停，已令他懷疑人生：「真係好灰架，你想像日日落雨又冇陽光，拍嘢係會比較差啲，惟有當係風格。」

雖然如此，Tony笑言值得，皆因走訪亞馬遜是他等了足足18年的夢︰「當年入行，第一個諗住做但做唔成嘅旅遊節目，就係亞馬遜。嗰時嘅構想係我着住皮褸、孭住背囊、攞住火把尋找古代文明之源，順便尋寶，呢件事冇準備一世都預備咗大半世。」

行程大開眼界

等足18年的Tony，是次行程可謂大開眼界，沿途除見識到巨型蜘蛛及蜘蛛網、有毒牛娃及比人更高的樹木板根、還有大量螞蟻窩。

Tony續指導遊更向他們傳授了大量「叢林智慧」：「有一種螞蟻搓碎之後可以做驅蚊劑，同埋如果冇起水上嚟，有啲樹嘅樹根係可以攞水嚟飲，但係要靠一樣嘢去辨識。」

他又預告會與JB齊齊跳入亞馬遜河，作終極自我挑戰：「呢件事最大危機，就係要無視食人魚同其他不知名生物，喺度扮Enjoy游水。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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