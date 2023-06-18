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【明星豪宅】張繼聰大仔慶祝16歲生日　豪宅300呎大廳化身Partyroom

娛樂 16:32 2023/06/18

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

張繼聰大仔於獨立屋開慶生派對！

張繼聰跟太太謝安琪擁有幸福四口之家，一家人居於位處大埔比華利山的4千呎獨立屋，轉眼間大仔張瞻已經16歲！昨日張瞻（6月16日）邀請朋友仔到其家開生日P，再度意外令張家的獨立屋曝光！

【明星豪宅】暖爸花心思為兒子打造遊樂園　張繼聰父女玩騎馬仔巨廳曝光　

張繼聰跟16歲兒子張瞻！（取自instagram）

邀同學開生日P

張瞻於IG分享兩張照片，當中他寫道：「16 on the 16th.」，除了跟爸爸張繼聰的合照外，其中一相片展示近300呎的客廳，客廳擺放了一張米白色L型梳化和大電視，當日約有10人來開派對。

只見巨廳樓底很高，空間感十足，另外設有落地大玻璃。而張繼聰也分享相片，當中他寫道：「個仔16歲生日，開晒PARTY，好開心」。

另一張相見阿聰跟太太謝安琪落寞地坐於健身室，他開玩笑道：「為人父母，自己識做。#人生」不少網民大讚阿聰屋企很大，又說夫婦二人很富貴。

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豪宅佈滿打卡位

張繼聰的4千呎獨立屋以米白色為主調，風格簡約高雅，每一角落都是打卡位。

4月中，張繼聰於IG分享跟女兒張靖（Kakaball）在客廳「騎獨角獸」的短片，當中阿聰寫道：「工作時做型佬，返屋企做少女。我覺得我兩樣都handle到，你哋覺得呢？」

Kakaball在客廳中騎著獨角獸「奔馳」，只見客廳十分寬敞，Kakaball玩的時候，完全沒有撞跌家裡擺設。

阿聰的短片亦曝光了其豪宅環境，客廳落地大玻璃外面為戶外花園，Kay十分有心思，在在家裡打造一個小花園，種了不少植物，環境清幽舒適，讓女兒Kakaball幫忙淋花。

【星二代】張繼聰謝安琪豪宅慶祝細女生日　5歲張靖性格鬼馬似爸爸讀英基幼稚園

張繼聰一家居住的豪宅除擁有戶外花園，當中設有私人泳池，閒時可讓妻女暢泳。

事實上阿聰真為暖爸一名，花盡心思將家裡打造成遊樂園，除了父女輪住玩「騎馬仔」外，熱愛籃球的阿聰為愛女打造迷你籃球場，從早前Kay分享的短片所見，Kakaball於彈床上跳起射籃，完全遺傳了爸爸的運動因子。

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