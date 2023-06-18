【打擊毒品】警方突擊搜查旺角住宅及元朗材屋　檢巿值逾1,100萬懷疑氯胺酮

▲ 警方突擊搜查旺角住宅及元朗材屋，檢巿值逾1,100萬懷疑氯胺酮。（警方截圖）

警方早前展開代號「雷霆2023」的反罪惡行動。分別在6月13日及6月17日突擊搜查旺角一個私人住宅及元朗八鄉一個村屋單位，拘捕2名本地男子，並檢獲共重約9.3公斤懷疑氯胺酮、40公升懷疑液態氯胺酮以及一批製毒工具，巿值超過1,100萬港元。

探員上星期進行打擊毒品行動，根據線報及深入調查，鎖定一名男子，相信他是活躍於本地的販毒集團。探員在上周二（13日）在旺角富貴街一私人住宅單位外截查一名38歲本地中國籍男子，在其身上搜獲一包懷疑氯胺酮，並在其租用的單位檢獲4.9公斤懷疑氯胺酮。經初步調查，警方以涉嫌販毒拘捕該名男子。

事後，警方繼續追查上述販毒集團，並成功鎖定多名骨幹成員，發現該名男子利用元朗八鄉一個村屋單位充作製毒工場。探員於昨日（17日）凌晨於八鄉牛徑村一個單位突擊搜查，在單位內尋獲一名31歲姓陳的中國籍男子，並在其單位內檢獲4.4公斤懷疑氯胺酮、40公斤液態懷疑氯胺酮，以及多樽懷疑用作製毒的液態化學物品。在單位內，警方亦尋獲大批製毒工具，包括電磁爐、量杯、電子磅及煮食用具等。

警方在2次行動中所檢獲的毒品，市值超過年1,100萬元。警方經初步調查後，將該名中國籍男子以涉嫌製毒拘捕。這名被捕人報稱無業，現正被警方扣留調查。他將被控一項製造危險藥物罪。稍後時間會在東區裁判法院提堂。

警方有理由相信，是次犯罪活動是涉及黑社會操踨，不排除會有進一步拘捕行動。