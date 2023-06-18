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【膠樽回收】環保園膠樽回收廠塑新生暫停回收及生產　環團促盡速落實塑膠飲料容器生產者責任法規

社會 16:06 2023/06/18

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（資料圖片）

本港首間可將回收膠樽再造成準食品級薄片原材料的回收公司「塑新生」，四月中已暫停生產，主因包括香港廢膠樽回收率低，供不應求。綠惜地球稱，「大有來頭」的塑新生也難永續經營，反映政府再不盡早推出飲品容器生產者責任法規，回收再造業者將繼續「無運行」，亦打擊公眾的回收信心。

綠惜地球表示，塑新生座落環保署轄下的環保園，按租約協議，頭兩年的回收及處理量為平均每日約15公噸，最終增至約30公噸，惟今年首3月塑新生平均每天只接收及處理約10噸，與15公噸的目標還差3分之1，4月的平均處理量更進一步跌至1公噸，形容是差強人意，也違反合約要求。

綠惜地球指，塑新生由碧瑤、歐綠保及太古可樂聯營，由它們負責收集、回收及再造廢膠樽，理應「無得輸」，但運作1年多卻已難以為繼。而按照塑新生的說法，是由於香港膠樽回收率偏低，工廠現時的處理量僅為總處理量的3成。

綠惜地球認為，要扭轉回收成效，生產者責任法規至關重要，藉經濟誘因驅動公眾參與及推高回收成效，奈何法例最快2025年才出台，且當局預計向立法會提交草案的時間，由原本今年內，可能延至明年初，無法給回收產業清晰的市場訊息。

綠惜地球促請政府盡速在今年內向立法會提交草案，同時為提升回收成效，草案應以「按樽制」取代「回贈制」，指「按樽制」在國際上行之有效透過至少一元的押金做法，可達至70%的回收率，相反當局建議的回贈制只為每回收一個膠樽提供一角回贈，誘因成疑，此金額亦遠低於澳洲新南威爾斯的約五角港元。

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責任編輯：黃小冰

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