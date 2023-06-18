【輸入外勞】機管局料首批外勞最快10月到港　聖誕機票價格有望回落

▲ 機管局預料首批外勞最快10月到港。（資料圖片）

本港航空業逐步復甦，但仍未恢復疫情前水平。機場管理局行政總裁林天福表示，航空業界輸入勞工計劃下月起接受申請，預料首批外勞最快於今年10月來港，再接受1至2個月的培訓，相信輸入外勞有助保障航空公司增加班次，能夠應付聖誕節及明年農曆新年的高峰期，並調低機票價格至合理水平。

林天福今日（18日）在電台節目表示，自從本港恢復通關後，現時旅客及航班量分別回復至疫情前約5成及6成，但地面服務人手仍然緊張。他提到，過去3個月，有約20間外國航空公司欲增加來港航班班次，但因地勤人手不足等而無法配合。他續指，若人手不足問題未能解決，影響航班數目，不足應付需求，會令機票價格上升，並會影響航空業復蘇。

林天福指，航空業下個高峰期將會是今年聖誕節和明年農曆新年，許多航空公司希望在冬季增加航班，希望輸入外勞有助應付需要，亦可以令機票價格調低至合理水平。

林天福亦說，輸入外勞屬短期方案，航空學院會推出培訓計劃，吸引年輕人入行，機管局未來亦會利用科技減少對勞動力依賴，目前飛行區內共有約1,400名司機，包括駕駛巴士及牽引車等，希望在自動化下，未來數年不再需要任何司機，改為招聘約100名後台工作的車隊調導員，無需日曬雨淋，相信能吸引年輕人入行，亦有條件調高薪酬。

對於外界擔心輸入外勞會影響本地員工就業，林天福估計，有經驗的本地工人反而可升任工頭，有助增加薪酬。僱主須就聘請每名機場外勞，每月向機管局支付400元，機管局亦會撥出相若款額，津貼本地員工交通費，林天福料有1萬多名本地員工受惠，每人每月可獲300元交通津貼，盼能夠藉此鼓勵更多人到機場工作。

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責任編輯：馮琪雅