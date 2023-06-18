  • 29°C
香港時間 : 2023618日 (週日) 17:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創科發展】陳茂波數近一年本港創科發展成績　將加強支持創科研發及新型工業化

政治 16:11 2023/06/18

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

陳茂波強調，會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持。（資料圖片）

陳茂波今日在網誌上數新一屆政府在創科上的投入與成果，相信香港有能力實現工業4.0，又強調會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持，加速服務業數碼轉型的步伐。

陳茂波表示，自2015年成立創新及科技局（現為創新科技及工業局）以來，政府已投入近2,000億元支持創科發展。而新一屆政府就任近一年，在創科工作上取得不少進展。其中，香港科學園過去一年共有320家企業進駐，按年上升三成，其中兩成來自內地或海外地區。數碼港過去一年，亦累計有超過150間相關企業落戶。

在推動應用研發和新型工業化方面，政府旗下五所研究及發展中心與業界合作的成績也不錯︰2021-22財政年度，一共進行逾210個研發項目，按年增加逾一成；獲批的專利申請達135個，按年增加了16%。

陳茂波表示，會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持。《施政報告》提出的100億元「產學研1+計劃」最近已獲立法會通過撥款，我們會分期向創新及科技基金注資以落實計劃

至於引進重點企業辦公室成立約半年來，已和超過150間企業會面，當中有部分是所屬產業的龍頭，以及擁有高端技術的企業，有些已提交了發展計劃書。「我們會考慮這些企業對香港所能帶來的整體效益，跟她們商討最合適的條件和方案。」其中，在土地方面，不論是現有的科學園、數碼港，或是正提速推進的河套區港深科技園和新田科技城，都是企業可以探討的選項。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【財爺網誌】陳茂波︰香港作為區域樞紐優勢重現　正全速吸引投資及招攬人才
12:25 2023/04/23
【財爺網誌】陳茂波︰香港作為區域樞紐優勢重現　正全速吸引投資及招攬人才
【財爺網誌】陳茂波︰本港經濟復蘇仍處初始階段　外圍不惡化年內有望進一步改善
16:53 2023/05/07
【財爺網誌】陳茂波︰本港經濟復蘇仍處初始階段　外圍不惡化年內有望進一步改善
【財爺網誌】陳茂波︰撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一
16:38 2023/06/04
【財爺網誌】陳茂波︰撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一

你可能感興趣

【財爺網誌】陳茂波︰香港作為區域樞紐優勢重現　正全速吸引投資及招攬人才
12:25 2023/04/23
【財爺網誌】陳茂波︰香港作為區域樞紐優勢重現　正全速吸引投資及招攬人才
【財爺網誌】陳茂波︰本港經濟復蘇仍處初始階段　外圍不惡化年內有望進一步改善
16:53 2023/05/07
【財爺網誌】陳茂波︰本港經濟復蘇仍處初始階段　外圍不惡化年內有望進一步改善
【財爺網誌】陳茂波︰撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一
16:38 2023/06/04
【財爺網誌】陳茂波︰撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一
政治 創新科技及工業局 香港科學園 創新及科技局 科研 陳茂波 香港 服務 立法會 施政報告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今午設靈　喪禮花逾百萬料逾千人出席
今日 10:28
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今午設靈　喪禮花逾百萬料逾千人出席
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
【旅遊】港人日本機場無法登機公審航空公司　網民識穿漏洞反斥無理取鬧
19:25 2023/06/17
【旅遊】港人日本機場無法登機公審航空公司　網民識穿漏洞反斥無理取鬧