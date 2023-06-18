【創科發展】陳茂波數近一年本港創科發展成績　將加強支持創科研發及新型工業化

▲ 陳茂波強調，會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持。（資料圖片）

陳茂波今日在網誌上數新一屆政府在創科上的投入與成果，相信香港有能力實現工業4.0，又強調會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持，加速服務業數碼轉型的步伐。

陳茂波表示，自2015年成立創新及科技局（現為創新科技及工業局）以來，政府已投入近2,000億元支持創科發展。而新一屆政府就任近一年，在創科工作上取得不少進展。其中，香港科學園過去一年共有320家企業進駐，按年上升三成，其中兩成來自內地或海外地區。數碼港過去一年，亦累計有超過150間相關企業落戶。

在推動應用研發和新型工業化方面，政府旗下五所研究及發展中心與業界合作的成績也不錯︰2021-22財政年度，一共進行逾210個研發項目，按年增加逾一成；獲批的專利申請達135個，按年增加了16%。

陳茂波表示，會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持。《施政報告》提出的100億元「產學研1+計劃」最近已獲立法會通過撥款，我們會分期向創新及科技基金注資以落實計劃

至於引進重點企業辦公室成立約半年來，已和超過150間企業會面，當中有部分是所屬產業的龍頭，以及擁有高端技術的企業，有些已提交了發展計劃書。「我們會考慮這些企業對香港所能帶來的整體效益，跟她們商討最合適的條件和方案。」其中，在土地方面，不論是現有的科學園、數碼港，或是正提速推進的河套區港深科技園和新田科技城，都是企業可以探討的選項。

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責任編輯：趙居逸