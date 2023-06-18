【婚前置業】準外父要求新婚愛巢加女兒名 31歲準女婿1句話嚇呆對方

▲ 《香港愛情故事》劇照，非當事人

婚前置業，不少人都會考慮要不要聯名，台灣一名31歲男子近日在網上分享，稱和細5歲女友已拍拖8年，預計9月到對方家提親，年初靠自己能力買下一個單位，但準外父稱，「單位也要有我女兒的名字，不然不讓她嫁給你」，讓他下意識直接回嗆對方，事後也感到懊悔。

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綜合當地媒體報道，該名男網民稱，自己從17歲就到工地做學徒，多年來有了一筆儲蓄，今年初在新竹買個一個單位。與女友拍拖8年，對方一直沒有工作，日常所有開支都是他一手包辦，他坦言，自己比較大男人主義，「永遠都不准跟我駁嘴，我規劃好的事情就是照聽照做，這幾年我們都是一路這樣子相處來」。

當女友父母知道他買單位後就相約見面，飯局上提了買樓問題，他直言已和女友討論好，單位只寫他一個人的名字，畢竟從買樓到裝修，女方沒出過任何錢，女友也答應。

豈料準外父突然稱：「這房子也要有女兒的名字，不然不讓她嫁給你喔」，讓他頓時衝動直接回應：「我嚇大的嗎？」此話一出，在場全部人愣了三秒，「尤其是準外父那驚恐表情，我才意識到講錯話，馬上笑著改口說『叔叔我開玩笑的，我會考慮』，然後大家尷尬的把飯吃完」。

貼文引起網民熱議，有網民稱，「她爸根本不是開玩笑好嗎，我覺得你回得完全沒問題，看了很爽，不過我覺得女友也很可憐，什麼叫永遠不准頂嘴，好像很多錢一樣，不過就一間房子還要繳房貸 」、「有沒有可能她爸媽就是不想把女兒嫁給你，才故意這麼說」。

該名男網民之後更新貼文，稱自己和準外父談過，對方說那天真的是開玩笑，當下以為樓住生氣，感到不好意思，明白女兒這麼多年沒有工作，甚至讀碩士的學費都是樓主出，單位他自己持有就好。兩人互相道歉後，目前誤會已解開。

責任編輯：王明芳