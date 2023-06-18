【性健康】40歲女子約人夫激烈偷情　事後血流不止腸子險掉出

▲ 40歲女子約人夫激烈偷情，事後血流不止，腸子險掉出。

情到濃時不禁會有激烈行為，但也要小心安全。台灣有醫生日前分享案例，指一名40多歲已婚女子，相約已婚情夫偷情。在親密過後，女子的下體卻大量出血，急忙求醫，並被安排開刀做 手術。事後醫生解釋，女子疑因過於緊張導致陰道攣縮，加上男方也相當激烈，才導致女子受傷，並表示若傷口再深，可致「腸子掉出」。

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台灣婦產科醫師張宇琪在節目《醫師好辣》分享，一名40歲單身女子在網絡上認識一名已婚男士，交流1個月後二人決定約出來偷情，惟完事後女子下體大量出血，男方擔心女子情形，一度攙扶她到廁所沖洗仍未見改善。而女子向男方表示，自己剛完月經周期，男子見情勢不妥，遂立即叫救護車，將女方送院。

醫生為女子診症後，先是詢問她有否使用任何異物如玻璃等，導致下體割傷，惟二人否認。其後 女子的血壓、血紅素急降，醫生立即為她進行縫合手術，但在醫生用鴨嘴打開女子的下體時，其血水卻瘋狂流出，血量多到「看不到出血點」。

醫生發現，女子的陰道側壁有一個裂開3cm、深約1cm多的傷口，並已嚴重裂到肌肉層內，即使縫補也有血流出，驚覺事態不對。

張宇琪解釋，正常止住陰道傷口後，是不會再流血。但女子的情形是縫完側壁後，仍不斷流血，於是醫生再深入檢查，在女子子宮頸下面的後穹窿，發現了一道裂開深約1cm、呈微笑狀的傷口：

好險傷口沒有到肌肉層，如果傷口深到更裡面的話，腸子就會掉出來。

張宇琪表示，女子因偷情時相當緊張，導致她陰道攣縮，加上男方性行為時表現過於激烈，才導致女方產生陰道側壁的裂傷，以及子宮頸下的後穹窿裂傷。

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責任編輯：羅嘉欣