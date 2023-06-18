  • 29°C
香港時間 : 2023618日 (週日) 17:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性健康】40歲女子約人夫激烈偷情　事後血流不止腸子險掉出

健康 16:46 2023/06/18

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

40歲女子約人夫激烈偷情，事後血流不止，腸子險掉出。

情到濃時不禁會有激烈行為，但也要小心安全。台灣有醫生日前分享案例，指一名40多歲已婚女子，相約已婚情夫偷情。在親密過後，女子的下體卻大量出血，急忙求醫，並被安排開刀做 手術。事後醫生解釋，女子疑因過於緊張導致陰道攣縮，加上男方也相當激烈，才導致女子受傷，並表示若傷口再深，可致「腸子掉出」。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】憶先天性心臟病亡兒堅強抗病　父母迎接新生命：不會忘記他

台灣婦產科醫師張宇琪在節目《醫師好辣》分享，一名40歲單身女子在網絡上認識一名已婚男士，交流1個月後二人決定約出來偷情，惟完事後女子下體大量出血，男方擔心女子情形，一度攙扶她到廁所沖洗仍未見改善。而女子向男方表示，自己剛完月經周期，男子見情勢不妥，遂立即叫救護車，將女方送院。

醫生為女子診症後，先是詢問她有否使用任何異物如玻璃等，導致下體割傷，惟二人否認。其後 女子的血壓、血紅素急降，醫生立即為她進行縫合手術，但在醫生用鴨嘴打開女子的下體時，其血水卻瘋狂流出，血量多到「看不到出血點」。

醫生發現，女子的陰道側壁有一個裂開3cm、深約1cm多的傷口，並已嚴重裂到肌肉層內，即使縫補也有血流出，驚覺事態不對。

張宇琪解釋，正常止住陰道傷口後，是不會再流血。但女子的情形是縫完側壁後，仍不斷流血，於是醫生再深入檢查，在女子子宮頸下面的後穹窿，發現了一道裂開深約1cm、呈微笑狀的傷口：

好險傷口沒有到肌肉層，如果傷口深到更裡面的話，腸子就會掉出來。

張宇琪表示，女子因偷情時相當緊張，導致她陰道攣縮，加上男方性行為時表現過於激烈，才導致女方產生陰道側壁的裂傷，以及子宮頸下的後穹窿裂傷。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 性行為 兩性關係 醫生 台灣

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今午設靈　喪禮花逾百萬料逾千人出席
今日 10:28
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今午設靈　喪禮花逾百萬料逾千人出席
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
【旅遊】港人日本機場無法登機公審航空公司　網民識穿漏洞反斥無理取鬧
19:25 2023/06/17
【旅遊】港人日本機場無法登機公審航空公司　網民識穿漏洞反斥無理取鬧